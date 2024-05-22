Ne olursan ol şampiyonluğa gel

99 puanla en yakın rakibi F.Bahçe'nin 3 puan önünde olan G.Saray'da, taraftarı şampiyonluk heyecanı sardı. Süper Lig'in son haftasında Konyaspor deplasmanına çıkacak olan sarı-kırmızılı oyunculara destek olmak veF.Bahçe yenilgisinin ardından kendine gelen futbolseverler, pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda bulunmak için organize oldu. Kurallar gereği 2 bin kontenjan ayrılan 42 bin kişilik statta daha fazla yer bulmak için taraftarlar kolları sıvadı. İstanbul ve çevre illerden hafta sonu Konya'ya akın olacak.Taraftar grupları otobüs organizasyonu yapma kararı alırken, trenlerle de ulaşım için biletlere hücum edildi. Futbolseverler da Mevlana'nın sözüsözünden esinlenerekdiyerek mesajlarını paylaşıyor.014-15'te Napoli ile 51 maça çıkan Dries Mertens, bu sezon sarı-kırmızılı formayı 50 kez giydi. 12 gol- 15 asistle Aslan'ı sırtlayanBelçikalı 10 numaranın sözleşmesi ise şampiyonluk sonrasına bırakıldı. Sadece Konya maçına konsantre olan sarı-kırmızılı kulüp, önümüzdeki hafta Mertens'in kontratını bir yıl uzatacak.