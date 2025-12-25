Neves’te rakip çok

Galatasaray, Al Hilal'le sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ruben Neves'i kadrosuna katmayı çok istiyor. 28 yaşındaki Portekizli defansif orta saha, Suudi Arabistan'dan ayrılmaya hazır ancak bu transfer için sarı-kırmızılıların yarışacağı çok önemli ve güçlü rakipler var. 2023 yazında Wolwes'ten ayrılıp Al Hilal'e 50 milyon dolar karşılığında üç yıllık imza atan Neves, Suudi Arabistan'da da iyi performans gösterdi (113 maçta 15 gol-28 asist). Bu da oyuncunun taliplerini bir hayli artırdı. Başta Manchester United olmak üzere Premier Lig kulüpleri, Ruben Neves'le ilgilenmeye başladı. Newcastle United ve Tottenham'ın da teklif yapmaya hazırlandığı 28 yaşındaki Portekizli oyuncu, orta sahada oyunun her iki yönünü oynamasıyla sivriliyor.

Al Hilal ile bu sezon 21 resmi maça çıkan Neves, 1829 dakika süre aldı. 6 gol-3 asistle 9 gole katkı verdi



Portekizli oyuncu, Arabistan kariyerinde ikisi Suudi Süper Kupası, biri Arabistan şampiyonluğu ve Suudi Kupası olmak üzere 4 kupa kaldırdı.



Porto altyapısından yetişen Ruben Neves, Portekiz Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Dünya Kupası elemelerinde takımının oynadığı 6 maçın 5'inde boy gösteren, 4'üne de 11'de başlayan Neves, 350 dakika sahada kaldı. 1 de gol attı.