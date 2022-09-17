Okan Buruk'tan maç sonu sözleri: "Taraftarın mutlu olduğu bir takım çıkardık"

Okan Buruk, maç fazlasıyla liderliğe yükseldiklerini hatırlatarak, "Bu akşam buradan lider olarak ayrılıyoruz. Bu da hedeflerimizden biriydi." dedi.

Dries Mertens'in performansıyla ilgili soru üzerine Buruk, "Mertens'i hep önde, forvet arkası pozisyonda kullandık. Hedefimiz baskılı bir oyun ortaya koymak. Oyun içinde defans da hücum da yapacak. Başlangıçtaki isteği devam ediyor. Oyuncuların performansı maç maç değişebiliyor. Genel olarak Mertens'in oyunu yönetmesinden, topu geri kazanması, yaptığı defansif hamlelerden memnunum. Hücumda da hedeflediğimiz gol sayısına ulaştırabilecek pozisyonları yakalayabilecektir." ifadelerini kullandı.

"MİLLİ ARA BİZİM İÇİN KÖTÜ OLMAYACAK"

Okan Buruk, milli maç arası ve sonrasında bay geçecekleri haftanın hızlarını kesebileceğini ancak yeni katılan oyuncuların adaptasyonu ile fiziksel eksiğini kapatması açısından iyi olacağını söyledi.

Ligde son 3 maçlarını kazandıklarını aktaran Buruk, "Milli ara hızımızı kesebilir. Bu haftaki oyunda da yenilenmeye ihtiyacımız olduğunu gördük. Milli takıma gidecek oyuncular var. Icardi ve Mata gibi hazır gelmeyen oyuncular açısından faydalı bir ara olacak. Önümüzdeki hafta bir hazırlık maçı yapacağız. Onların takımı yakalaması için önemli. Milli arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Yeni katılan oyunculardan dolayı bizim için kötü bir ara olmayacak." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, müsabakada sol bek olarak görevlendirdikleri Fransız sağ bek Leo Dubois'nın performansıyla ilgili, "Sol bekte opsiyon olmayla ilgili Dubois ile maçtan önce konuşmuştuk. Daha önceki yıllarda da bu bölgede oynamıştı. Bundan sonraki haftalarda o bölgede bizim için alternatif olacak. Sağ bekte Sacha Boey bugün takımın en iyisiydi. O yüzde Dubois için sol bek bir opsiyon olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"BİREYSEL PERFORMANS OLARAK ÇOK İYİ DEĞİLDİK"

Okan Buruk, Konyaspor karşısında bireysel olarak iyi bir performans sergilemediklerini dile getirdi.

Buruk, "Bugün yabancı kuralı olmasaydı Yunus Akgün'ü 90 dakika sahada tutar mıydınız?" şeklindeki soru üzerine şöyle konuştu:

"Bugün bireysel performans olarak çok iyi değildik. Son 2 haftada pas trafiğinde, rakip ceza sahası çevresindeki tempomuz daha iyiydi. Bireysel anlamda kendi kalitemizi tam olarak ortaya koyamadık. Yabancı oyuncu kuralı elimizi zaman zaman bağlıyor. Tam istediğimiz değişiklikleri yapamıyoruz ama Yunus, bizim için üçüncü bölgeye top taşıma anlamında çok önemli. Ayrıca yorgunluklar oluyor. Üst üste maçlar oynuyor. İç saha baskısı da biraz oluyor. Çok motiveler ve istekliler ama bu durum performansın düşmesine neden oluyor. İç saha baskısı oyuncuların hata yapmasında rol alıyor. Genel olarak isteklerinden memnunum ama daha iyisini yapabilecek güçte ve kalitedeler."