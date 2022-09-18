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Giriş Tarihi: 18.9.2022 11:23 Son Güncelleme: 18.9.2022 11:28

Okan Buruk'tan sürpriz karar! Van Aanholt yerine Leo Dubois

Okan Buruk’tan sürpriz karar! Van Aanholt yerine Leo Dubois

Süper Lig'de Konyaspor'u mağlup ederek ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Galatasaray'da Okan Buruk'tan sürpriz bir karar geldi. Bu sezon kadrosuna kattığı yıldızlarla adından söz ettiren Galatasaray'da yıldız oyuncu kendisine verilen krediyi tüketti.

Süper Lig'de 6 hafta boyunca gol yemeyen Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da yüzler gülüyor. Ligde üst üste 3. galibiyetini alan sarı-kırmızılı takım, puanını 16'ya çıkaran Cimbom'da Okan Buruk, kadroda değişikliğe gidecek.

G.SARAY'IN YENİ SOL BEKİ DUBOIS

Konya maçında yaptığı ortayla galibiyeti getiren isim olan Leo Dubois ile milli arada hocası Okan Buruk özel olarak ilgilenecek. Takımın en formda ismi Sacha Boey'den vazgeçemeyen Buruk, çözümü Leo Dubois'in mevkisini değiştirmekte buldu. Fransız sağ bek, artık savunmanın solunda görev yapacak.

İlk 7 haftanın tamamında oynayan Van Aanholt, Konya maçında kredisini tüketti. Lyon kariyerinde sol bek oynadığı maçlar olan Dubois milli arada bu bölgeye monte edilecek. Adana Demir deplasmanında Muslera'nın önündeki savunma dörtlüsünü Boey- Nelsson-Abdülkerim-Dubois oluşturacak.



VAN AANHOLT MALDİVLER'E UÇTU

Galatasaray'ın sol beki Patrick van Aanholt, Konyaspor maçının ardından takıma verilen 3 günlük izni fırsat bilerek tatile çıktı. Hollandalı oyuncu, ailesiyle birlikte uçaktan fotoğraf paylaşarak Maldivler'e gittiğini duyurdu.

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Okan Buruk'tan sürpriz karar! Van Aanholt yerine Leo Dubois
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