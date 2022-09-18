Okan Buruk’tan sürpriz karar! Van Aanholt yerine Leo Dubois

Süper Lig'de 6 hafta boyunca gol yemeyen Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da yüzler gülüyor. Ligde üst üste 3. galibiyetini alan sarı-kırmızılı takım, puanını 16'ya çıkaran Cimbom'da Okan Buruk, kadroda değişikliğe gidecek.
G.SARAY'IN YENİ SOL BEKİ DUBOIS
Konya maçında yaptığı ortayla galibiyeti getiren isim olan Leo Dubois ile milli arada hocası Okan Buruk özel olarak ilgilenecek. Takımın en formda ismi Sacha Boey'den vazgeçemeyen Buruk, çözümü Leo Dubois'in mevkisini değiştirmekte buldu. Fransız sağ bek, artık savunmanın solunda görev yapacak.
VAN AANHOLT MALDİVLER'E UÇTU
Galatasaray'ın sol beki Patrick van Aanholt, Konyaspor maçının ardından takıma verilen 3 günlük izni fırsat bilerek tatile çıktı. Hollandalı oyuncu, ailesiyle birlikte uçaktan fotoğraf paylaşarak Maldivler'e gittiğini duyurdu.