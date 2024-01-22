Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Ömür’ü geri kazanacağız
Giriş Tarihi: 22.1.2024

Ömür’ü geri kazanacağız

YUNUS EMRE SEL
Ömür’ü geri kazanacağız

“Hepimiz için fiziksel ve zihinsel yorgunluklar olabilir. Yapıal n konuşmalar, verilen kararlar tamamen Abdülkadir Ömür’ün kazanılmasından yanadır”

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Umut Bozok ile birlikte kadro dışı kararı verilen Abdülkadir Ömür hakkında maçın ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, "Trabzonspor'un akademisinden çıkmış, son dönemlerin en yetenekli oyuncularından bir tanesi. Kulübün içindeki adı da Ömür Avcı'dır. Hepimiz için fiziksel ve zihinsel yorgunluklar olabilir. Ömür de bence bu süreçte bunu yaşıyor. Yapılan konuşmalar, verilen kararlar tamamen Ömür'ün kazanılmasından yanadır. O bizim evladımızdır. Sevmeye devam edeceğiz. Kadro dışı benim için doğru bir kelime değil" dedi.

BİZE YAKIŞMADI TELAFİ EDECEĞİZ
60 yaşındaki hoca, mücadele ile ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Oyunun içinde inişler, çıkışlar var. Mağlubiyet tabii ki olabilir, oyunun içinde vardır ama büyük camianın bu şekilde olmaması lazım. Şık olmadı, tabii ki hayat devam ediyor. Bunu telafi etmek hem oyuncu grubunun hem bizim elimizde olan bir şey. Kafamızı buradan kaldırıp, üçüncülük ve Avrupa kupalarına katılım hedefini en iyi şekilde yakalamak için tekrar yolumuza devam etmemiz lazım."

ÖNCE SAKATLANDI SONRA CEZA ALDI!
Mücadelenin 44. dakikasında Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı topsuz alanda kendini yere bıraktı. Alt baldırından sakatlanan milli futbolcu, kenara Kerem Demirbay'ın yardımıyla geldi. Yerini Davinson Sanchez'e bırakan başarılı oyuncu, kulübeden yaptığı itiraz sonrası sarı kart görünce İstanbulspor maçında cezalı duruma düştü.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | CHP'li belediyeye rüşvet operasyonunda 8 tutuklama: 8 milyar değerinde ölüm villaları...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Katil Netanyahu'dan esir takası itirafı: Hamas'ın önerisini reddettik
Son dakika haberi: Dev derbide kazanan Galatasaray! Trabzonspor farklı mağlup oldu...
AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum: 'Sadece İstanbul’ diyerek hizmetlerimize devam edeceğiz
İBB müdürünün “silahım çarptı” savunmasını savcılık çökertti! Mütalaa verildi, 4 buçuk yıl hapsi istendi
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Kim demiş ‘İstikbal göklerdedir’ diye?
Kolpaçino’nun bu kadar tutacağını düşünmemiştik
ARKADAŞINA GÖNDER
Ömür’ü geri kazanacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA