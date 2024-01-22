Ömür’ü geri kazanacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Umut Bozok ile birlikte kadro dışı kararı verilen Abdülkadir Ömür hakkında maçın ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, "Trabzonspor'un akademisinden çıkmış, son dönemlerin en yetenekli oyuncularından bir tanesi. Kulübün içindeki adı da Ömür Avcı'dır. Hepimiz için fiziksel ve zihinsel yorgunluklar olabilir.Yapılan konuşmalar, verilen kararlar tamamen Ömür'ün kazanılmasından yanadır.Kadro dışı benim için doğru bir kelime değil" dedi.60 yaşındaki hoca, mücadele ile ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Oyunun içinde inişler, çıkışlar var.Şık olmadı, tabii ki hayat devam ediyor. Bunu telafi etmek hem oyuncu grubunun hem bizim elimizde olan bir şey. Kafamızı buradan kaldırıp, üçüncülük ve Avrupa kupalarına katılım hedefini en iyi şekilde yakalamak için tekrar yolumuza devam etmemiz lazım."Mücadelenin 44. dakikasında Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı topsuz alanda kendini yere bıraktı. Alt baldırından sakatlanan milli futbolcu, kenara Kerem Demirbay'ın yardımıyla geldi. Yerini Davinson Sanchez'e bırakan başarılı oyuncu, kulübeden yaptığı itiraz sonrası sarı kart görünce İstanbulspor maçında cezalı duruma düştü.