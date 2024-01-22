Ömür’ü geri kazanacağız

“Hepimiz için fiziksel ve zihinsel yorgunluklar olabilir. Yapıal n konuşmalar, verilen kararlar tamamen Abdülkadir Ömür’ün kazanılmasından yanadır”
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Umut Bozok ile birlikte kadro dışı kararı verilen Abdülkadir Ömür hakkında maçın ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, "Trabzonspor'un akademisinden çıkmış, son dönemlerin en yetenekli oyuncularından bir tanesi. Kulübün içindeki adı da Ömür Avcı'dır. Hepimiz için fiziksel ve zihinsel yorgunluklar olabilir. Ömür de bence busüreçte bunu yaşıyor. Yapılan konuşmalar, verilen kararlar tamamen Ömür'ün kazanılmasından yanadır. O bizim evladımızdır. Sevmeye devam edeceğiz. Kadro dışı benim için doğru bir kelime değil" dedi.
BİZE YAKIŞMADI TELAFİ EDECEĞİZ
60 yaşındaki hoca, mücadele ile ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Oyunun içinde inişler, çıkışlar var. Mağlubiyet tabiiki olabilir, oyunun içindevardır ama büyük camianınbu şekilde olmamasılazım. Şık olmadı, tabii ki hayat devam ediyor. Bunu telafi etmek hem oyuncu grubunun hem bizim elimizde olan bir şey. Kafamızı buradan kaldırıp, üçüncülük ve Avrupa kupalarına katılım hedefini en iyi şekilde yakalamak için tekrar yolumuza devam etmemiz lazım."
ÖNCE SAKATLANDI SONRA CEZA ALDI!
Mücadelenin 44. dakikasında Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı topsuz alanda kendini yere bıraktı. Alt baldırından sakatlanan milli futbolcu, kenara Kerem Demirbay'ın yardımıyla geldi. Yerini Davinson Sanchez'e bırakan başarılı oyuncu, kulübeden yaptığı itiraz sonrası sarı kart görünce İstanbulspor maçında cezalı duruma düştü.