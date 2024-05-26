Önce Erden Timur sonra projeler

Yeniden seçilen Dursun Özbek'i yoğun bir gündem bekliyor. Sarı-kırmızılı takımın başında bugün ikinci şampiyonluğunu isteyen Dursun Özbek, kolları sıvayacak.Buruk ile yola devam edecek olan Özbek, hemen hocası ile sözleşme uzatacak. Sonrasında ise gidecek ve gelecek oyuncular için yoğun bir yaz transfer dönemi bekleniyor.A.Ş'de yeni atamalar yapılacak ve kilit isim olan başkan vekili Erden Timur'un göreve devam etmesi için ikna süreci olacak.açıdan transfer döneminde atılacak adımlar için Özbek ve ekibi, kaynak yaratacak.devam edeniçin vites yükseltilecek veburaya taşınacak.Kemerburgaz'a geçmesinin ardındanPark'ın yanında bulunan 62 dönümlük alanı daha önce kiralayan Dursun Özbek, burada 'Galatasaray Vadisi' projesini hayata geçirecek.rezidans projesinin tamamlanması için adımlar atılacak. Buradan ciddi gelir bekleniyor.Başkan adayları Dursun Özbek ve Süheyl Batum, "Galatasaray için hayırlısı olsun'' sözleriyle 2 numaralı sandıkta oy kullandı.Seçimin divan başkanı Avukat Hikmet Koyuncuoğlu oldu.Galatasaray'ın yaşayan en kıdemli üyesi 105 yaşındaki Ali Fuat Diriker de salona gelerek oyunu attı.TEKRAR başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve tüm yönetim, şampiyonluk için bugün Konya'ya uçuyor. 220 kişilik özel uçak kiralayan Özbek, kongre üyeleriyle beraber kritik deplasmanda takımını yalnız bırakmayacak ve tribünden destek verecek. Sarı-kırmızılı ekibin başkanı olarak 1 Süper Lig, 3 Süper Kupa ve 1 de Türkiye Kupası kaldıran Dursun Özbek, 6. kupasını almak istiyor.