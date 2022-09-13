Onu sahada diğerlerinden farklı yapan şey…

Onu ilk tanıdığımda Galatasaray genç takımı, A takımla deplasmandan dönüyordu. Sempatik, çok zeki olduğunu dakikasında belli eden hazırcevap bir çocuk vardı karşımda.demişti. Büyük zorluklarla ve fedakârlıklarla iki oğlunu büyüten babasına ve annesine dünyanın bir başka ucunda olsa da her zaman yakın olan, o ufak aile portresin i hiçbir zaman hayatından çıkarmaması benim için futbolda yaptıklarından çok daha önemli. Barcelona'nın iletişim direktöründen röportaj randevusu istediğimde bana "Yirminin üzerinde talep var'' cevabını vermişti,Ne yapıp edip o röportajı yapacaktım.Gazetesi ve El Mundo Deportivo, maçtan bir gün sonra yayınlanmak üzere İspanya ve Türkiye adına kendilerini kabul ettirdiğinde nasıl bir "Oh" çektiğimi bugün bile hatırlıyorum.sayfalarında o röportaj 2 tam sayfa yetmedi, ertesi gün devamında 1 tam sayfa daha yayınlandı.Hayatta herkes hata yapar, keşkeleri vardır. İki erkek evlada sahip Arda Turan'ın, baba olduktan sonra bambaşka bir adam olacağını biliyordum. Eşi Aslıhan'ın bir eş, bir anne olmak kadar Arda'nın hayatına bir vizyon, zenginlik getirdiğine inanıyorum.İyi bir teknik adam olacağına inanıyorum ancak bunun için iyi bir eğitim alması gerektiğini Arda da biliyor. Sportif direktörlük, teknik adamlık, futbol yorumculuğu, altyapı antrenörlüğü… İhtimal çok.Bize futbol sahasında yaşattıklarıyla verdiği mutluluk ve gurur tabloları için Arda'ya teşekkür ederim. Ama teşekkürün en büyüğü, onu bugünlere getiren Yüksel ve Adnan Turan'a…