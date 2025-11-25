‘Osimhen yoksa Barış Alper var’

Sarı-kırmızılıların
Devler Ligi'nde bugün evinde karşılaşacağı Belçika ekibi Union Saint Gilloise'in teknik direktörü David Hubert, basın toplantısında rakibi G.Saray için "Osimhen yoksa Barış Alper, İcardi ve Sane var"
dedi. 37 yaşındaki teknik adam, "Geçen sene F.Bahçe'ye karşı oynamıştık. Bu yüzden atmosferi aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Galatasaray stadındaki atmosferin çok daha ateşli olduğunu duyduk. Buna göre hazırlandık. G.Saray'ın seviyesi çok yüksek. Çok çok büyük bir takım. 9 puan aldılar. Liverpool'u yendiler"
sözlerini sarf etti. Ayrıca Aslan'da eksiklerin öneminin olmadığını aktaran Hubert, "Osimhen yoksa Barış Alper Yılmaz var, Mauro İcardi var, Leroy Sane var. Dolayısıyla Galatasaray'da durdurmamız gereken başka oyuncular var"
dedi.