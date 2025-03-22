Osimhen’den gövde gösterisi

Galatasaray'ın gol makinesi Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımını da sırtlıyor. 26 yaşındaki forvet, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadıkları ve 2-0 kazandıkları müsabakada ilk yarıda 2 kez ağları sarsmayı başardı. Mücadelenin 11. dakikasında serbest vuruştan yapılan ortada arka direkte gelişine plase vurarak fileleri havalandıran Osimhen, 45+3'te de orta sahadan aldığı topu hızla sürerek kaleciyi mağlup etti. Tecrübeli futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda 35 müsabakada gol sayısını 30'a çıkardı.

RUANDALI FUTBOLCUYA G.SARAY FORMASI VERDİ!

G.SARAY ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Osimhen'in serbest kalma bedeli 75 milyon Euro. Napoli, bu fiyatın altına düşmeyeceğini bildirirken Nijeryalı yıldızın G.Saray sevgisi her geçen gün artıyor. Dün Ruanda ile oynayacakları karşılaşma sonrası Osimhen, Ruanda'nın stoperi Mutsinzi Ange'ye Galatasaray forması hediye etti. Sarıkırmızılı formayı gösteren Mutsinzi, mutluluğunu takım arkadaşlarıyla paylaştı.