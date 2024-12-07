Özbek’ten, Hacıosmanoğlu için suç duyurusu!

G.SARAY Kulübü Başkanı Dursun Özbek, TRT Spor'daki sözleri nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidenBaşkan Özbek, İbrahim Hacıosmanoğlu hakkındave "6222 sayılı kanuna muhalefet" suçundan suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.DURSUN Özbek, adliye önünde açıklamalarda bulundu. "G.Saray başkanına yapılan tehdit, tüm camiaya yapılmıştır" diyen Özbek şöyle devam etti: "Türk hukukunun gereğini yapacağından eminim. Futbolun bu seviyeye gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Biz istifa çağrımızı yaptık, Türk spor kamuoyu bu konuda gereğini yapar. Bu TFF bizim oy verdiğimiz bir TFF. Seçildikten sonraki uygulamaları, adaletten yoksun uygulamalardır. Kullanılan ifadeler, Galatasaray Spor Kulübü'nü ve Türk futbol kamuoyunu rahatsız etmiştir."TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i, "sportmenliğe aykırı açıklamaları" ve "hakareti" nedeniyle PFDK'ya sevk etti. Bunun üzerine sarı-kırmızılı kulüp, resmi sitesinden sert bir bildiri yayımladı. Açıklama şöyle: "Başkanımızın, disipline sevk edilmesine şaşırmadık. Sene başında hiçbir kulüp başkanını disipline sevk etmeyeceğiz diyen Futbol Federasyonu bugün haksızlık, tehdit ve zalimliğin federasyonu haline gelmiştir. Galatasaray, TFF'nin en basit ahlak ilkesi olan tarafsızlığını kaybetmiş olması nedeniyle savunma hakkını kullanmayacaktır. Başkanımızı bir televizyon kanalında açıkça tehdit eden federasyon başkanı kime hesap verecektir? Hangi kurul kendisini cezalandıracaktır?"SARI-KIRMIZILI kulüp, Galatasaray Sportif A.Ş ile ilgili bedelli sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu. Yönetim kurulunda alınan kararla ilgili KAP'a bilgilendirme yapılırken Galatasaray Sportif A.Ş'nin sermayesininSermaye artışına katılacak piyasadaki hisse sahiplerinden 1.7 milyar TL kaynak sağlayacak sarı-kırmızılı kulüp, 2.6 milyar TL borcun olduğu Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacak veFlorya projesiyle birlikte Galatasaray yeni yılda borçlarını büyük ölçüde kapatacak. 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla sarı-kırmızılı kulübün borç-alacak farkı 286 milyon Dolar olarak açıklanmıştı. Bu hamleyle kasasını rahatlatmak isteyen sarı-kırmızılar, 25 yaşındaki Nijeryalı golcü. Galatasaray, ayrıca ocak ayında diğer transferler için de kaynak sağlamış olacak.