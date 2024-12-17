Öztürk: Arkanızdan mendil sallarız

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor maçı sonrası federasyona sert söylemlerde bulundu. Öztürk, "Bu federasyonu tüm kurullarıyla istifaya davet ettik, ne kadar haklı olduğumuzu yine gördük. Maç öncesi başkanımızın sevki ve ceza alması! Hani başkanlar sevk edilmeyecekti? Kim bilir kimlere söz verdiler ve yerine getirdiler!" dedi. TFF'nin tüm kurullarını istifaya davet eden Öztürk, "TFF'de istifalar oldu ama göreve devam ediyorlar!Elinizde şu an yetki olabilir, bundan önce başka federasyonlar oldu. Toplanır gidersiniz, arkanızdan beyaz mendil sallarız!" ifadelerini kullandı.