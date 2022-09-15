Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Pes etmedi bi’Kerem!
Giriş Tarihi: 15.9.2022

Pes etmedi bi’Kerem!

Pes etmedi bi’Kerem!

G.Saray’da ilk 5 hafta skor katkısı yapamadığı için strese giren yıldız oyuncu, psikolojik destekle toparlandı. Kasımpaşa’ya attığı iki golle şov yapan 23 yaşındaki futbolcu, Konya’ya karşı yine 11’de olacak

Geçen sezon tek başına Galatasaray'ı sırtlayan Kerem Aktürkoğlu için yaz ayı iyi geçmedi. Avrupa'dan beklediği transfer teklifini alamayan genç oyuncu, yeni transferlerin maaş olarak oldukça gerisinde kaldı. Yıldız futbolcu, ilk 5 hafta skor katkısı yapamayınca da eleştiriler yükselmeye başladı. Bu sıkıntılı süreçte ailesinin yanında olduğu Kerem'in bir aydır psikolojik destek de aldığı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYAYI KAFAYA TAKMADI
Spor psikoloğu ile çalışmaya başlayan 23 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada hakkında yapılan olumsuz yorumları kafasına takmamayı öğrendi. Kendisinden beklenen patlamayı Kasımpaşa karşısında yapan Kerem, gollerini babasına armağan etti ve Harry Potter sevinci yerine öptüğü elini kameralara gösterdi. Yusuf Demir ve Rashica ile forma rekabetine giren genç oyuncu, Konyaspor maçında da ilk 11'de sahaya çıkacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ başvuru şartları 2022 ve ücreti SON DAKİKA: Tek tuşla e-Devlet başvurusu yap! TOKİ sosyal konut fiyatları ve taksit ödemeleri ne kadar?
TOKİ başvuru şartları ve ücreti son dakika! Daire fiyatları ve taksit ödemeleri açıklandı! 2022 TOKİ ucuz sosyal konut ve arsa satışı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi
TOKİ arsa başvuru şartları ve e devlet başvuru ekranı: 100 bin arsa atışı hangi illerde, nerede, fiyatları ne kadar? TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm detaylar
TOKİ ucuz konutlar kaç m2? TOKİ 2022 Sosyal Konut 2+1 ve 3+1 evler kaç metrekare?
SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi'ne rekor başvuru! TOKİ konut başvurusu nasıl yapılıyor? e-Devlet başvuru ekranı için bu detaylara dikkat!
TOKİ genç başvuru şartları ve tarihleri: TOKİ sosyal konut genç kontenjan ne kadar, kaç konut gençlere ayrıldı?
TOKİ taksitleri nasıl ve peşinat ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2022 TOKİ ucuz sosyal konut peşinat, taksit tutarı ve ödeme planı
TOKİ Ankara nerede, proje hangi ilçelerde olacak? 2022 TOKİ sosyal konut Ankara'da nereye yapılacak? İşte tüm detaylar
TOKİ sosyal konut Mersin'de nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Mersin'de nereye yapılacak? İşte tüm detaylar
TOKİ sosyal konut Tekirdağ’da nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Tekirdağ’da nereye yapılacak? İşte tüm detaylar
ARKADAŞINA GÖNDER
Pes etmedi bi’Kerem!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA