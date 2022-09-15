Pes etmedi bi’Kerem!

G.Saray’da ilk 5 hafta skor katkısı yapamadığı için strese giren yıldız oyuncu, psikolojik destekle toparlandı. Kasımpaşa’ya attığı iki golle şov yapan 23 yaşındaki futbolcu, Konya’ya karşı yine 11’de olacak
Geçen sezon tek başına Galatasaray'ı sırtlayan Kerem Aktürkoğlu için yaz ayı iyi geçmedi. Avrupa'dan beklediği transfer teklifini alamayan genç oyuncu, yeni transferlerin maaş olarak oldukça gerisinde kaldı. Yıldız futbolcu, ilk5 hafta skor katkısı yapamayıncada eleştiriler yükselmeye başladı. Bu sıkıntılı süreçte ailesinin yanında olduğu Kerem'in bir aydır psikolojik destek de aldığı ortaya çıktı.
SOSYAL MEDYAYI KAFAYA TAKMADI
Spor psikoloğu ile çalışmaya başlayan 23 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada hakkında yapılan olumsuz yorumları kafasına takmamayı öğrendi. Kendisindenbeklenen patlamayıKasımpaşa karşısında yapanKerem, gollerini babasına armağanetti ve Harry Pottersevinci yerine öptüğü elinikameralara gösterdi. Yusuf Demir ve Rashica ile forma rekabetine giren genç oyuncu, Konyaspor maçında da ilk 11'de sahaya çıkacak.