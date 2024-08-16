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Giriş Tarihi: 16.8.2024

Provokasyonla bitirdiler algı üzerinde oynuyorlar

Provokasyonla bitirdiler algı üzerinde oynuyorlar
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, İcardi'nin Mourinho'ya yönelik sözlerinin direkt F.Bahçe'yi hedef almadığını söyledi. Yazgan, şu ifadeleri kullandı:
GEÇEN seneyi stadımızda çirkin bir provokasyonla tamamlamışlardı. Bu sene de özellikle sosyal medyada troller vasıtasıyla bir takım çalışmalar başlattılar. Algılar üzerinde oynuyorlar. Bunu kolay yoldan başarıya ulaşmak için yapıyorlar. Başarı, emektir. Her zaman da öyle olacaktır. Eğer gerçekten başarı istiyorlarsa bizi izlesinler. Belki gerçekten bir şeyler öğrenebilirler.
HERKESE tavsiyem aynaya bakmaları, sonra bizim gibi zirveye oynamaya gayret etmeleri.
ZAHA'NIN bir transfer süreci var. Hocayla görüştüğünde bu haftayı da dinlenerek geçirmesini doğru buldu hocamız.
KEREM bizim kaptanımız. İnsanların tatmin olacağı gelişmeler olmalı ki transfer neticelensin.
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Provokasyonla bitirdiler algı üzerinde oynuyorlar
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