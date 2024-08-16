Provokasyonla bitirdiler algı üzerinde oynuyorlar

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, İcardi'nin Mourinho'ya yönelik sözlerinin direkt F.Bahçe'yi hedef almadığını söyledi. Yazgan, şu ifadeleri kullandı:seneyi stadımızda çirkin bir provokasyonla tamamlamışlardı.Bunu kolay yoldan başarıya ulaşmak için yapıyorlar. Başarı, emektir. Her zaman da öyle olacaktır.tavsiyem aynaya bakmaları, sonra bizim gibi zirveye oynamaya gayret etmeleri.bir transfer süreci var. Hocayla görüştüğünde bu haftayı da dinlenerek geçirmesini doğru buldu hocamız.bizim kaptanımız. İnsanların tatmin olacağı gelişmeler olmalı ki transfer neticelensin.