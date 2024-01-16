Rıdvan sol şeritte

Berkan Kutlu'nun ardından G.Saray, ilk takviyesini sol bek bölgesine yapmakta kararlı. Sarı-kırmızılıların transfer listesindeki ilk isim ise bir dönem Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz... İskoçya kulüplerinden Rangers'ta ter döken 22 yaşındaki futbolcu,Bunu fırsat bilen G.Saray yönetimi, Rıdvan için Rangers'ın kapısını çaldı.yazılsa da Cimbom, kiralama formülünü zorlayacak. Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım formasını giyebilmek için Rıdvan, sarı-kırmızılı kulübe kiralık transfer olma ihtimaline olumlu bakıyor.Mücadelenin tamamında forma giyen Sacha Boey, 50 kez topla buluştu. 34 pasında %70 isabet sağlarken, 4 ortasının da 1'ini adrese teslim gönderebildi. Ayrıca rakibinden 1 top kapıp, girdiği 3 ikili mücadelenin 2'sinden galip ayrıldı. 3 de top uzaklaştırdı.ARA transfer dönemi başlar başlamaz İtalyan kulübü Genoa'dan geri dönen25 yaşındaki orta saha oyuncusu dün Kayserispor maçına yedek başladı, 77'de Torreira'nın yerine oyuna girdi.CEZALI olduğu Konyaspor maçını kaçıran Sacha Boey, sakatlığı nedeniyle Sivas deplasmanında da takımı yalnız bırakmıştı. Ali Turap Bülbül'ün mumla arattığı Fransız sağ bek,Dizindeki ağrıları geçen 23 yaşındaki futbolcu, Kayserispor maçına 11'de başladı ve sağ bacağında dizlikle oynadı.