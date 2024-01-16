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Giriş Tarihi: 16.1.2024

Rıdvan sol şeritte

MEHMET ÖZCAN
Rıdvan sol şeritte

22 yaşındaki futbolcunun Rangers’tan bonservisiyle ayrılacağı iddia edilse de sarı-kırmızılılar, kiralama formülünü zorlayacak. Rıdvan da EURO 2024’te boy göstermek için Aslan’a sıcak

Berkan Kutlu'nun ardından G.Saray, ilk takviyesini sol bek bölgesine yapmakta kararlı. Sarı-kırmızılıların transfer listesindeki ilk isim ise bir dönem Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz... İskoçya kulüplerinden Rangers'ta ter döken 22 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım ile EURO 2024'te boy gösterme hayalini kuruyor. Bunu fırsat bilen G.Saray yönetimi, Rıdvan için Rangers'ın kapısını çaldı. Dış basında oyuncunun 4 milyon Euro bonservisle transfer olacağı yazılsa da Cimbom, kiralama formülünü zorlayacak. Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım formasını giyebilmek için Rıdvan, sarı-kırmızılı kulübe kiralık transfer olma ihtimaline olumlu bakıyor.



NE YAPTI?
Mücadelenin tamamında forma giyen Sacha Boey, 50 kez topla buluştu. 34 pasında %70 isabet sağlarken, 4 ortasının da 1'ini adrese teslim gönderebildi. Ayrıca rakibinden 1 top kapıp, girdiği 3 ikili mücadelenin 2'sinden galip ayrıldı. 3 de top uzaklaştırdı.

BERKAN ÇOK HIZLI
ARA transfer dönemi başlar başlamaz İtalyan kulübü Genoa'dan geri dönen Berkan Kutlu'nun, geçen hafta lisansı çıkmıştı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu dün Kayserispor maçına yedek başladı, 77'de Torreira'nın yerine oyuna girdi.

YOK 'BOEY'LE FEDAKÂRLIK
CEZALI olduğu Konyaspor maçını kaçıran Sacha Boey, sakatlığı nedeniyle Sivas deplasmanında da takımı yalnız bırakmıştı. Ali Turap Bülbül'ün mumla arattığı Fransız sağ bek, takımla tek idmana çıkmasına rağmen forma giymek istediğini hocası Okan Buruk'a söyledi. Dizindeki ağrıları geçen 23 yaşındaki futbolcu, Kayserispor maçına 11'de başladı ve sağ bacağında dizlikle oynadı.

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Rıdvan sol şeritte
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