Sabrın ‘solu’ Derrick Köhn

Yıllardır sol beke transfer üstüne transfer yapan ancak bir türlü çare bulamayan G.Saray, sonunda amacına ulaştı. Bu sezonun başında büyük çabalarla Leipzig'den 1.5 milyon Euro kiralama ve 6 milyon Euro bonusa bağlı satın alma ile Angelino'yu kadrosuna katan Cimbom, İspanyol oyuncunun bekleneni verememesi üstüne arayışa girdi.Bundesliga 2'de Hannover forması giyen Derrick Köhn'e yönelen Cimbom, oyuncunun bonservisini 3.3 milyon Euro'ya alırken, Avrupa listesine ise yetiştiremedi.25 yaşındaki Gana asıllı Alman oyuncu, Galatasaray'ın sol bek sorununu kalıcı olarak çözdü. Sarı-kırmızılı kulüp hemOyuncunun performansı sonrasında hem taraftar hem yönetim hem de teknik heyet derin nefes aldı.Yaş:D.Yeri:Boy:Uyruk:Mevki:Kontrat:40 yıllık Galatasaraylı oyuncu gibi serüvenine başladı.Ortalarını bilerek, görerek, nokta atışı yapıyor. Galatasaray yönetimi, uzun yıllar takıma hizmet edecek bir oyuncuyu transfer etti.Saha içinde disiplinden uzaklaşmıyor, asla egoist davranmıyor, hücuma çabuk ve etkili çıkıyor. Derrick Köhn'ü tebrik edip Galatasaray'a kazandıranları kutluyorum.bek, G.Saray'ın kanayan yarasıydı. Köhn bu yaraya kısa sürede merhem oldu. Geçmişinde G.Saray seviyesinde ve büyük hedefleri olan takım olmadığından alması gereken daha yol var. En önemli artısı, fizik olarak güçlü olması ve hücumda hem çizgiye hem de iç kulvarı kullanabilecek oyun zekasının bulunması. Şimdilik eksi görünen tarafı ise defansif kalibiyetlerinin bir diğer kanatta 30 milyon Euro'ya satılan Boey'in gerisinde kalması.iki sezondur 10'dan fazla sol bekle oynadı.Köhn'ün performansı, Galatasaray için bu açından çok önemli. Hem pozisyonu savunma yönünden belli bir ortalamada oynayabiliyor hem de ofansif olarak çok etkili bir futbolcu. Hatta hücum yönünün savunmasının daha önünde olduğunu görüyoruz. Okan hocanın bek tercihlerine baktığımız zaman da hücum yönünde transfere önem verdiğini görüyoruz.