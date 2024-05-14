Sağı öldürür solu süründürür

Galatasaray kariyerine sağ açık olarak başlayanMilli oyuncu sağ açıktan sonra sol bekte, sağ bekte ve forvette de görev verildiğinde elinden geleni yaparken Alanya deplasmanında sol açığa geçen Barış Alper, attığı 2 golle galibiyeti getirdi. Solda oynamaya devam eden 2000 doğumlu yıldız futbolcu, 2 asist yaptığı Sivasspor maçının ardından Karagümrük deplasmanına damgasını vurdu.Şampiyonluk havasına giren Galatasaray'da Karagümrük deplasmanında oyuncu eşleri ve aileleri Olimpiyat Stadı'nda hazır bulundu. Protokol tribünü yanında maçı heyecanla izleyen 100'e yakın A Takım yakını, bir yandan da Fenerbahçe- Kayserispor maçının sonucunu takip etti. Şampiyonluğunu ilan etmeye çok yaklaşan sarı-kırmızılılarda takım otobüsüne olası kutlamalarda eşlik edecek kameralar ayarlandı, Florya'da güvenlik önlemleri artırıldı. Taraftarın akın edeceği tesislerde hazırlıklar tamamlandı.galibiyet serisini 17 maça çıkaran G.Saray'a son 2 haftada şampiyonluk için 1 puan yetiyor. Bu hafta F.Bahçe'yi ağırlayacak sarı-kırmızılılarda tek hedef galibiyet. Rekordan rekora koşan Okan Buruk, hem F.Bahçe hem Konya maçlarını kazanarak tarihe geçmek istiyor. Lig tarihinde bir devre boyunca oynadığı tüm maçlarda galip gelen bir takım olmadı ve37. haftanın programı açıklanırken yılın derbisi için tarih 19 Mayıs 2024 Pazar olarak belirlendi.Haftanın finalinde ise G.Saray, pazar günü 19.00'da F.Bahçe'yi RAMS Park'ta ağırlayacak.