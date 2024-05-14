Sağı öldürür solu süründürür

Galatasaray kariyerine sağ açık olarak başlayan Barış Alper Yılmaz, bu bölgede Ziyech ve Tete ile girdiği forma rekabetini kazandı, ilk 11'in bankosu oldu.
Milli oyuncu sağ açıktan sonra sol bekte, sağ bekte ve forvette de görev verildiğinde elinden geleni yaparken Alanya deplasmanında sol açığa geçen Barış Alper, attığı 2 golle galibiyeti getirdi. Solda oynamaya devam eden 2000 doğumlu yıldız futbolcu, 2 asist yaptığı Sivasspor maçının ardından Karagümrük deplasmanına damgasını vurdu. İlk golü atan, ikinci golde Mertens'e asist yapan ve üçüncü galibiyet golünü hazırlayan Barış Alper'i maç sonrası taraftarlar özel olarak tribüne çağırdı.
FLORYA HAZIR
Şampiyonluk havasına giren Galatasaray'da Karagümrük deplasmanında oyuncu eşleri ve aileleri Olimpiyat Stadı'nda hazır bulundu. Protokol tribünü yanında maçı heyecanla izleyen 100'e yakın A Takım yakını, bir yandan da Fenerbahçe- Kayserispor maçının sonucunu takip etti. Şampiyonluğunu ilan etmeye çok yaklaşan sarı-kırmızılılarda takım otobüsüne olası kutlamalarda eşlik edecek kameralar ayarlandı, Florya'da güvenlik önlemleri artırıldı. Taraftarın akın edeceği tesislerde hazırlıklar tamamlandı.
TEK HEDEFİ REKOR!
Ligde
galibiyet serisini 17 maça çıkaran G.Saray'a son 2 haftada şampiyonluk için 1 puan yetiyor. Bu hafta F.Bahçe'yi ağırlayacak sarı-kırmızılılarda tek hedef galibiyet. Rekordan rekora koşan Okan Buruk, hem F.Bahçe hem Konya maçlarını kazanarak tarihe geçmek istiyor. Lig tarihinde bir devre boyunca oynadığı tüm maçlarda galip gelen bir takım olmadı ve 17'de 17 yapan Galatasaray seriyi tamamlamaya çok yaklaştı.
DERBİ 19 MAYIS PAZAR
37. haftanın programı açıklanırken yılın derbisi için tarih 19 Mayıs 2024 Pazar olarak belirlendi. 17 Mayıs Cuma günü iki karşılaşma ile başlayacak olan yeni haftada cumartesi günü ise küme düşme hattını ilgilendiren müsabakalar oynanacak.
Haftanın finalinde ise G.Saray, pazar günü 19.00'da F.Bahçe'yi RAMS Park'ta ağırlayacak. Sarıkırmızılılar puan alması durumunda Süper Lig'deki 24. şampiyonluğunu ilan edecek.