Şampiyonluğa 1 adım kaldı!

Dries Mertens bir kez daha asist katkısı ile yola devam etti. 37 yaşındaki Belçikalı yıldız bu sezon ligde 15 asiste ulaşırken 2014/15'ten bu yana Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de üst üste sekiz maçta asist yapan ilk oyuncu oldu. Arka arkaya 8 müsabakada 9 asiste ulaşan Mertens;maçlarında gol pası verdi.Bu sezon G.Saray forması ile büyük bir çıkışa imza atan Barış Alper Yılmaz, skor katkısını dün de sürdürüp takımını sırtlamaya devam etti. Joker lakabını alan ve oynadığı her mevkide etkili performans ortaya koyan milli oyuncu, dün takımına Mertens'in asistinde beraberliği getirirken sonrasında ise bu kez Belçikalı'ya asist yaptı.Fernando Muslera maç sonunda en büyük sevinici yaşayan oyunculardan biriydi. G.Saray ile yeniden sözleşme uzatan ve 13. sezonunu geride bırakmaya hazırlanan Uruguaylı futbolcu maçın ardından ise ilginç bir tepki verdi. Sarı-kırmızılı forma ile 7. Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmak için büyük yol kat eden 37 yaşındaki file bekçisi, mücadele sona erdikten sonra bağırarak, "Allah biliyor, Allah biliyor, Allah her şeyi biliyor" diyerek sevincini gösterdi.Karagümrük ile oynadığı son 7 lig maçında da yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar, kırmızı-siyahlılara karşı Aralık 2020'deki 2-1'lik mağlubiyetin ardından 4 galibiyet-3 beraberlik aldı.Son dakikada gelen golün ardından G.Saraylı oyuncuların ve taraftarların büyük sevinci vardı. Futbolcular saha içinde şampiyonluk kutlamalarının provasını yaparken taraftar da Berkan Kutlu'yu en öne çağırıp birlikte tezahürat yaptı.