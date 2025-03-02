Şampiyonluğun formülü 9 puan

Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, zirvede 6 puanlık farkı korurken şampiyonluk yarışında ikili averajı da ele geçirmişti. Avrupa defterini kapatan sarıkırmızılı kulüp, rotasını tamamen lig ve çeyrek finale yükseldiği Türkiye Kupası'na çevirdi. Ezeli rakibi ile kıyasıya bir rekabet içinde olan Cimbom'un hedefi, bu sezonu da zaferle tamamlayarak 5. yıldızı takmak. Oyun gücü düştüğü eleştirileriyle karşı karşıya olan ve ligde sıradaki 5 maçın 4'ünü deplasmanda oynayacak Galatasaray, ilk hedefi 3'te 3 olarak belirledi.

PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜĞÜ ELE GEÇİRMEK İSTİYOR

Peş peşe Kasımpaşa ve Alanyaspor'a konuk olacak Aslan, 14 Mart'ta RAMS Park'ta Antalyaspor ile karşılaştıktan sonra milli araya girecek. Teknik direktör Okan Buruk, bu 3 maçtan alınacak 9 puanı şampiyonluğun formülü olarak görüyor. Tecrübeli çalıştırıcı, takipçisi Fenerbahçe'nin bay geçeceği önümüzdeki hafta kazanarak puan farkını açmanın ve psikolojik üstünlüğe sahip olmanın hesaplarını yapıyor.



GÖZLER MASKELİ KAHRAMANDA!

SEZON başında Napoli'den kiralanan Victor Osimhen, Kasımpaşa karşısında gole en yakın oyuncu olacak. Sarı-kırmızılı formayla ligde 19 maça çıkan Nijeryalı santrfor, 14 kez gol sevinci yaşadı. Avrupa Ligi'ndeki 7 maçta 6 gol atan 26 yaşındaki yıldız, toplamda 20 defa fileleri havalandırarak takımının en golcü oyuncusu oldu.

LİGDE 25 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

G.SARAY, Süper Lig'deki son 25 maçında mağlup olmadı. Son yenilgisini geçen sezon Fenerbahçe derbisinde yaşayan Aslan, bu süreçte 21 galibiyet, 4 beraberlik aldı.