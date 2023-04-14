Şampiyonluk maratonu başlıyor

Bay haftalarla birlikte son 2 ayda 4 maç yapabilen G.Saray, Kayseri maçı ile birlikte zorlu viraja adım atıyor. Beşiktaş derbisine kadar hedef 12 puan almak
Deprem, milli ara ve bay olduğu haftayla birlikte Galatasaray son 2 ayda sadece 4 resmi maç yapabildi. Oyun ritmini kaybeden ve ligde galibiyet serisi Konya'da sona eren sarı-kırmızılı takım, kupadan da elendi. Süper Lig'de 29. haftanın açılışında Kayserispor'u saat 20.30'da Nef Stadyumu'nda konuk edecek Galatasaray'ı17 gün içinde birbirinden zorlu 4 maç bekliyor. Teknik direktör Okan Buruk, nisan ayı sonundaki Beşiktaş derbisine kadar oynayacakları 3 maça 9 puan hedefi koydu.
BURUK, RAKİBİ EZBERLEDİ
Son lig maçında Adana Demir-spor'u yenen Galatasaray, Kayseri-spor-Alanyaspor- Karagümrük üçlüsü ile yeni bir galibiyet serisi yakalamaya motive oldu. Kayserispor'ugeçen hafta kupada Fenerbahçe'yeelendikleri mücadelede analiz ekibine takipettiren Okan Buruk, rakiplerinin zayıfyönlerini oyuncularına tek tek anlattı.
12. ADAM ZANIOLO! Süper Lig'de 3 haftadır gol atamayan Mauro İcardi suskunluğuna Başakşehir ile oynanan kupa maçında son vermişti. 10 gol-7asistle Aslan'ın en skorerismi olan Arjantinliforvete Kayserispormaçında Rashica-Mertens-Kerem üçlüsüdestek verecek. Zaniolo ise yedek kulübesine çekilecek. İtalyan yıldız oyunun gidişatına göre ikinci yarıda şans bulacak.
BURUK, EFSANELERİN PEŞİNDE
ASLAN bu sezon evinde gösterdiği performanslaöne çıkıyor. Sahasında son 9 lig maçında puan kaybetmeyenG.Saray'ın hocası Okan Buruk da bugünefsaneler arasına katılmak için kulübede olacak.G.Saray'da daha önce Gündüz Kılıç (12), FatihTerim (11), Coşkun Özarı (10) ligde tek sezondaiç sahada 10 ve daha fazla seri yakalayabildi.
Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Çağdaş Atan'a rakip olduğu iki lig maçını da kaybetti.