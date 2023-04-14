Şampiyonluk maratonu başlıyor

Deprem, milli ara ve bay olduğu haftayla birlikte Galatasaray son 2 ayda sadece 4 resmi maç yapabildi. Oyun ritmini kaybeden ve ligde galibiyet serisi Konya'da sona eren sarı-kırmızılı takım, kupadan da elendi. Süper Lig'de 29. haftanın açılışında Kayserispor'u saat 20.30'da Nef Stadyumu'nda konuk edecekbirbirinden zorlu 4 maç bekliyor. Teknik direktör Okan Buruk, nisan ayı sonundaki Beşiktaş derbisine kadar oynayacakları 3 maça 9 puan hedefi koydu.Son lig maçında Adana Demir-spor'u yenen Galatasaray, Kayseri-spor-Alanyaspor- Karagümrük üçlüsü ile yeni bir galibiyet serisi yakalamaya motive oldu.üper Lig'de 3 haftadır gol atamayan Mauro İcardi suskunluğuna Başakşehir ile oynanan kupa maçında son vermişti.Zaniolo ise yedek kulübesine çekilecek. İtalyan yıldız oyunun gidişatına göre ikinci yarıda şans bulacak.Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Çağdaş Atan'a rakip olduğu iki lig maçını da kaybetti.