Sarı-kırmızı randevu

Galatasaray, 8 puan farkla zirvede olduğu ligde Göztepe ile karşılaşacak. RAMS Park'taki mücadele öncesinde sarı-kırmızılı takımda sezonu kapatan İcardi dışında eksik bulunmuyor. 14 galibiyet-2 beraberlikle Süper Lig tarihinin en iyi başlangıcını yapan Galatasaray'da hedef kazanmaya devam etmek ve liderliğini sağlama almak... Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan, Beşiktaş'ı 4-2 mağlup eden konuk Göztepe ise İstanbul'da sürpriz peşinde.

ZİRVE OSIMHEN'IN

Nijeryalı Victor Osimhen, G.Saray'ın en golcü oyuncusu durumunda. 9 kez ağları sarsan yıldız futbolcunun ardından Barış Alper Yılmaz 8, Batshuayi ile Yunus Akgün 5'er golle sıralanıyor.