Şehir eşkiyalığı!

G.Saray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, dün olaylı derbi sonrasında basının karşısındaydı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde açıklamalarda bulunan Özbek, Ali Koç için "Baş ahlâksız" diyerek sert ifadeler kullanırken "Olaylara sebep olan baş ahlâksız ve yancıları, onlara çanak tutan kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunduk.Boş statta kabadayılık yapıyor. Ali Koç'un bu şımarıklıkları artarak devam ediyor. Kimse de bu şahıstan hesap sormuyor" dedi."Maçın ardından 70-80 kişi ile stada gelindiğinin ve bazılarının da silahlı olduğunun altını çizen Özbek, şöyle devam etti: "Maç biteli 1 saatten fazla olmuş, statta olmayan Ali Koç, stada trafik durdurularak polis eşliğinde geliyor. Stat dışındaki bariyerleri kim açtırdı? Kim dedi 'Açın, Ali Bey geldi' diye?"Silahlı korumalarla eşkıya gibi sahaya giriyor. İnsanlara kabadayılık, ailelerine küfür. Sonra da kameralar karşısında hadsiz konuşmalar. Türkiye ve dünya duysun; Ali Koç, tüm yaptıklarının hesabını senden soracağım.Sen projesin. Son 6 aya bakın. Yaptıkların bana sökmez, ben G.Saray başkanıyım."TFF'DE bir toplantıdayız… 20 başkan ve yetkililer var. Ali Bey şiddetle ayağa kalktı, Erden'e parmak sağlayarak 'Seni mahvedeceğim. Sen Koç ailesini tanımıyorsun, ticaret hayatını bitireceğim' gibi sözler söyledi. Ben de kalktım 'Ne diyorsun sen, sen kimsin! Haddini bil, otur aşağıya' dedim. Sahte kabadayılık başka, bu olaylar başka. Yılan iyi anlaşan iki kardeşten korkarmış. Biz de Erden'le iyi anlaşan iki kardeşiz."Timur: "Camiaların gerilmemesiyle ilgili biz çok çaba sarf ediyoruz. Ama Ali Koç'un bana olan düşmanlığına bir mana bulamıyorum."portif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, F.Bahçe cephesinin stada geri gelirken polis eskortunun yardımı ile giriş yaptıklarının altını çizdi. Timur,de vurgulayıp şöyle devam etti: "Bundan sonra herkes 100 silahlı adam mı tutacak? Biz de aynısını yapsak çatışma mı çıkacak?Trabzonspor- Fenerbahçe maçında yaşananlar, olayları buraya getirdi. Kamerada var. Meydan bırakılmıştır. İlaveten, bizim arkadaşlarımız, emniyetteki görevliler tarafından tutulmuştur.Bir tarafın başından beri kayrılması, işi bu noktaya getirmiştir maalesef! Ali Koç'un bana olan düşmanlığına bir mana bulamıyorum. Bu camiaların gerilmemesiyle ilgili biz çok çaba sarf ediyoruz.""TEHDİT var, darp var, küfür var… Bu olaylar yaşanırken bir polis bile tutanak tutmadı. Kimse tutmadı. Böyle kasıtlı bir durum var.İçeri girmenin önceden garantisi mi alındı?"