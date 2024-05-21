Şehir eşkiyalığı!

G.Saray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, dün olaylı derbi sonrasında basının karşısındaydı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde açıklamalarda bulunan Özbek, Ali Koç için "Baş ahlâksız" diyerek sert ifadeler kullanırken "Olaylara sebep olan baş ahlâksız ve yancıları, onlara çanak tutan kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ahlâksızlık tüm kamuoyunun önünde yaşandı.
Boş statta kabadayılık yapıyor. Ali Koç'un bu şımarıklıkları artarak devam ediyor. Kimse de bu şahıstan hesap sormuyor" dedi.
KİM DEDİ 'ALİ BEY GELDİ, BARİYERİ AÇIN' DİYE!
"Maçın ardından 70-80 kişi ile stada gelindiğinin ve bazılarının da silahlı olduğunun altını çizen Özbek, şöyle devam etti: "Maç biteli 1 saatten fazla olmuş, statta olmayan Ali Koç, stada trafik durdurularak polis eşliğinde geliyor. Stat dışındaki bariyerleri kim açtırdı? Kim dedi 'Açın, Ali Bey geldi' diye? Güvenliği sağlaması gereken görevliler, şehir eşkıyalarının korumalığını yapmıştır, kameralarda hepsi var."
YAPTIKLARIN YANINA KALMAZ! SEN PROJESİN
"Silahlı korumalarla eşkıya gibi sahaya giriyor. İnsanlara kabadayılık, ailelerine küfür. Sonra da kameralar karşısında hadsiz konuşmalar. Türkiye ve dünya duysun; Ali Koç, tüm yaptıklarının hesabını senden soracağım. Yanına kalmayacak. Seçim için yaptığın şovun hesabını vereceksin. Türkiye, senin camiaları karşı karşıya getirmek için bir proje olduğunu öğrenecek.
Sen projesin. Son 6 aya bakın. Yaptıkların bana sökmez, ben G.Saray başkanıyım. Boş mekânda sahte kabadayılık kolay. Azıcık yüreğin varsa, mekânın sahibi oradayken bu işi yapacaksın."
KOÇ'TAN TİMUR'A: SENİ MAHVEDECEĞİM ÖZBEK: HADDİNİ BİL, OTUR AŞAĞIYA!
"TFF'DE bir toplantıdayız… 20 başkan ve yetkililer var. Ali Bey şiddetle ayağa kalktı, Erden'e parmak sağlayarak 'Seni mahvedeceğim. Sen Koç ailesini tanımıyorsun, ticaret hayatını bitireceğim' gibi sözler söyledi. Ben de kalktım 'Ne diyorsun sen, sen kimsin! Haddini bil, otur aşağıya' dedim. Sahte kabadayılık başka, bu olaylar başka. Yılan iyi anlaşan iki kardeşten korkarmış. Biz de Erden'le iyi anlaşan iki kardeşiz."
BEN BU DÜŞMANLIĞA MANA BULAMIYORUM
Timur: "Camiaların gerilmemesiyle ilgili biz çok çaba sarf ediyoruz. Ama Ali Koç'un bana olan düşmanlığına bir mana bulamıyorum."
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portif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, F.Bahçe cephesinin stada geri gelirken polis eskortunun yardımı ile giriş yaptıklarının altını çizdi. Timur, Trabzonspor- Fenerbahçe maçında yaşanan hadiseler sonrasında hakkaniyetli ceza verilmemesi nedeniyle olayların bu noktaya geldiğini
de vurgulayıp şöyle devam etti: "Bundan sonra herkes 100 silahlı adam mı tutacak? Biz de aynısını yapsak çatışma mı çıkacak? Adaletin olmadığı yerde ot bitmez. Trabzonspor hatasını kabul edip en yüksek cezayı istedi. Hukuk kurallarından bahsettim. İnsanlar istemiyor diye hukukun dışına mı çıkalım?
Trabzonspor- Fenerbahçe maçında yaşananlar, olayları buraya getirdi. Kamerada var. Meydan bırakılmıştır. İlaveten, bizim arkadaşlarımız, emniyetteki görevliler tarafından tutulmuştur. Buradaki olay, kamu güvenliği. Devletimizi göreve çağırıyoruz.
Bir tarafın başından beri kayrılması, işi bu noktaya getirmiştir maalesef! Ali Koç'un bana olan düşmanlığına bir mana bulamıyorum. Bu camiaların gerilmemesiyle ilgili biz çok çaba sarf ediyoruz."
TUTANAK BİLE TUTULMADI
"TEHDİT var, darp var, küfür var… Bu olaylar yaşanırken bir polis bile tutanak tutmadı. Kimse tutmadı. Böyle kasıtlı bir durum var. Planlı ve Galatasaray'a karşı açıkça kasıt var! Devletin güvenlik görevlileri ile karşı karşıya mı getirmek istediler bizi?
İçeri girmenin önceden garantisi mi alındı?"