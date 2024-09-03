Sihirbazın adresi Benfica

Ayrılık iddialarının sık sık gündeme geldiği Kerem Aktürkoğlu, dün Portekiz ekibi Benfica ile anlaştı. Sezon başında yönetim,için bu transfer gerçekleşmemişti. Dün A Milli Takım kampından izin alarak Benfica yetkilileri ile İstanbul'da görüşen 25 yaşındaki futbolcu, yapılan teklifi kabul etti. G.Saray ile Portekiz kulübü, 12 milyon Euro'ya anlaştı.