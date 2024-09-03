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Giriş Tarihi: 3.9.2024

Sihirbazın adresi Benfica

Kaptanlığı elinden alınan 25 yaşındaki yıldız, A Milli Takım kampından izin alarak imza için Portekiz’in yolunu tuttu

Sihirbazın adresi Benfica
Ayrılık iddialarının sık sık gündeme geldiği Kerem Aktürkoğlu, dün Portekiz ekibi Benfica ile anlaştı. Sezon başında yönetim, Spartak Moskova ile el sıkışmış ancak yıldız oyuncuyu ikna edemediği için bu transfer gerçekleşmemişti. Dün A Milli Takım kampından izin alarak Benfica yetkilileri ile İstanbul'da görüşen 25 yaşındaki futbolcu, yapılan teklifi kabul etti. G.Saray ile Portekiz kulübü, 12 milyon Euro'ya anlaştı. Eylül 2020'de 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak gelen tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızı takımda 179 maçta toplam 46 gol atarken, 42 asist yaptı.
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Sihirbazın adresi Benfica
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