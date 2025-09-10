Sıra Uğurcan’da

Son 3 yılın şampiyonu G.Saray'da Okan Buruk döneminde giden her oyuncunun yeri doldu. 2022 yazında Sevilla'ya 12 milyon Euro'ya satılan Marcao'yu, Abdülkerim Bardakcı unutturdu. İlk şampiyonlukta payı olan Rashica'nın boşluğunu Barış Alper doldurdu. Nelsson'dan formayı alan Sanchez savunmanın lideri oldu. Geçen sezon Kerem Aktürkoğlu yerine ilk 11'e giren Yunus Akgün artık Aslan'ın bankosu. İcardi'nin sakatlandığı dönemde de Osimhen sergilediği performansla Arjantinli golcüyü aratmadı. Galatasaray'da şimdi kalede değişim zamanı. 14 sene eldivenleri takan Fernando Muslera'nın yerine Uğurcan Çakır görev yapacak. Buruk'un, Uğurcan'a güveni tam. Milli kaleci, sarı-kırmızılı takımda beklentileri boşa çıkarmak istemiyor.



GALATASARAY'A YAKIŞANI YAPACAĞIM

Uğurcan Çakır dün Galatasaray formasını giydi ve ardından da ilk idmanına çıktı. Kulüp televizyonuna konuşan 29 yaşındaki file bekçisi, "G.Saray'a yakışır futbol sergilemek, taraftarı mutlu etmek için buraya geldim. Terimin son damlasına kadar Galatasaray için mücadele edeceğim" dedi. Transfer sürecine de değinen tecrübeli kaleci, "Uzun bir süreçti, buraya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah taraftarımızın yüzünü kara çıkarmam, burada başarılı olurum. Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ı en iyi şekilde temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.