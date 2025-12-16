Şok! İcardi devre arası ayrılıyor!

Geçtiğimiz hafta hakkında çıkan haberler için sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Beni çok özleyeceksiniz" diyen Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi ile ilgili Çizme basınında yeni bir iddia ortaya atıldı.Haberin detayında, Milan'ın başarılı santrforun transferinden çekildiği belirtilirken Fiorentina ve Genoa'nın, İcardi ile ilgilendiği ve önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili gelişmelerin yaşanabileceğinin altı çizildi.