Şok! İcardi devre arası ayrılıyor!

Geçtiğimiz hafta hakkında çıkan haberler için sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Beni çok özleyeceksiniz" diyen Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi ile ilgili Çizme basınında yeni bir iddia ortaya atıldı. Sky Sports'tan Sacha Tavolieri'nin haberine göre; İcardi, kişisel ve ailevi nedenlerden ötürü İstanbul'dan ayrılıp İtalya'ya gitmek istiyor ve bunu da Galatasaray yönetimine bildirdi.
Haberin detayında, Milan'ın başarılı santrforun transferinden çekildiği belirtilirken Fiorentina ve Genoa'nın, İcardi ile ilgilendiği ve önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili gelişmelerin yaşanabileceğinin altı çizildi. Galatasaray'ın ise sezon ortasında ilgi çekici bir teklif gelmesi durumunda değerlendirebileceği vurgulandı.