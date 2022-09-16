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Giriş Tarihi: 16.9.2022 10:44

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor! Flaş Icardi kararı...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor! Flaş Icardi kararı...

Son dakika Galatasaray haberleri: 6 maçta topladığı 13 puanla göz dolduran Galatasaray, 14 puanla lider konumdaki Konya’yı ağırlıyor. 50 bin kişinin izleyeceği karşılaşmada Aslan gülerse, koltuğun yeni sahibi olacak. Kritik maç öncesi Okan Buruk Icardi kararını verdi...

Sezonun transfer şampiyonu G.Saray, liderlik koltuğuna oturmak için bugün Konyaspor'u sahasında ağırlıyor. Geride kalan 6 haftada 13 puana ulaşan Aslan, Avrupa'dan elenmesinin hırsını ligde çıkaran 14 puanlı lider Konyaspor'la mücadele edecek. Yeşil-beyazlılar, ligde henüz gol yemezken mağlubiyet yüzü de görmedi. Galatasaray ise maç fazlasıyla da olsa yeniden liderlik keyfi yaşamak istiyor. Süper Lig'de en son 26 Aralık 2020'de zirveye çıkan sarı-kırmızılılar, 71 haftadır liderliğe hasret kaldı. Sezon başında 40 bin kombine bilet satarak büyük bir başarıya imza atan G.Saray'da bu maç için satışa çıkan 10 bin bilet de kısa süre içinde tükendi. Nef Stadı'nda toplam 50 bin taraftarın karşılaşmayı izlemesi bekleniyor.

GOMİS 11'I BIRAKMIYOR

Teknik direktör Okan Buruk, ligde gol yemeyen Arabam. com Konyaspor'u detaylıca analiz etti. Buruk, Kasımpaşa'yı net bir oyunla yenen takımını bozmamaya karar verdi. Abdülkerim'in cezası sona erse de taktik çalışmalarda Emin Bayram as takımda oynadı.

FORMU ZİRVE YAPTI

Forvette ise formda golcüsü Gomis'le maça başlayacak Galatasaray'da yeni transfer İcardi de kadroya alınacak. Yedek kulübesinde oturacak Arjantinli dünya yıldızı, oyunun gidişatına göre ikinci yarıda şans bulacak.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor! Flaş Icardi kararı...
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