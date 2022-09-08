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Giriş Tarihi: 8.9.2022 00:17 Son Güncelleme: 8.9.2022 00:35

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan transfer şov! Mauro Icardi, Mathias Ross ve Yusuf Demir İstanbul'da

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan transfer şov! Mauro Icardi, Mathias Ross ve Yusuf Demir İstanbul’da

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın yeni transferl Mauro Icardi'yi taşıyan uçak İstanbul'a indi. Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı taraftarlarla ilk kez buluştu. Öte yandan diğer yeni transferler Yusuf Demir ve Mathias Ross da İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın kiralık olarak anlaşmaya vardığı Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi, İstanbul'a geldi. Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Icardi'yi sarı-kırmızılı taraftarlar büyük coşkuyla karşıladı.

Kulüp yetkililerince karşılanan Icardi'ye menajerliğini de üstlenen eşi Wanda Nara ile çiftin çocukları eşlik etti. Icardi, kendisini bekleyen binlerce taraftara "Üçlü" çektirdi. Arjantinli futbolcu, taraftarların tezahüratlarına da eşlik etti.

ICARDİ: "ÇOK MUTLUYUM"

Mauro Icardi, ayağının tozuyla yaptığı ilk açıklamada, Galatasaray'a geldiği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Taraftarların ilgisi için "Burada inanılmaz bir atmosfer var." diyen 29 yaşındaki santrfor, "Burada olduğum için çok mutluyum. Şimdilik 1 sezon için geldim. Büyük başarılar kazanmak amacıyla buradayım. Erden Timur ile 2 aydır konuşuyoruz. Ailem ve ben burada olduğumuz için çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Icardi ile ailesi, havalimanından özel araçla konaklayacakları otele hareket etti.

ROSS VE YUSUF DEMİR DE İSTANBUL'DA

Mauro Icardi'nin dışında Galatasaray'ın diğer yeni transferleri Mathias Ross ve Yusuf Demir de İstanbul'a geldi. Milot Rashica ise sabaha karşı İstanbul'da olacak.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan transfer şov! Mauro Icardi, Mathias Ross ve Yusuf Demir İstanbul'da
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