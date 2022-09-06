Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan kanat transferi için 2 dev hamle!

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu bu sezon şu ana kadar beklentilerin altında kaldı.

Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün gösterdiği performansla dikkat çekerken, Kerem Aktürkoğlu ise bu sezon şu ana kadar beklentilerin altında kaldı.

Bunun üzerine sarı-kırmızılılar ilk 11'de oynayabilecek kapasitede kanat transferi için harekete geçti.

HAZARD VE FORSBERG LİSTEDE

Bundesliga'dan daha önce Leverkusen forması giyen Paulinho'yu gündemine alan Cimbom'da 2 sürpriz aday listeye eklendi.

Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-Kırmızılılar'ın Dortmund forması giyen Thorgan Hazard ile RB Leipzig'de oynayan Emil Forsberg için harekete geçtiği ifade edildi.

Galatasaray'ın 2 oyuncunun da durumunu soruşturduğu belirtildi.

FORSBERG'İN 3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Leipzig forması giyen Forsberg bu sezon 5 maçta görev alırken 1 gol 2 asist katkısında bulundu.

30 yaşındaki İsveçli yıldızın Alman ekibiyle 3 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

HAZARD'IN HENÜZ GOLÜ YOK

Thorgan Hazard ise Dortmund'la bu sezon 6 müsabakaya çıktı.

Belçikalı yıldız bu maçlarda gol veya asist katkısında bulunamadı.