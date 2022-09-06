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Giriş Tarihi: 6.9.2022 11:35

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan kanat transferi için 2 dev hamle!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan kanat transferi için 2 dev hamle!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 2-1'lik skorla deviren Galatasaray'da trasnfer çalışmaları hız kazandı. Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Cimbom'da, 2 aday daha listeye eklendi.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu bu sezon şu ana kadar beklentilerin altında kaldı.

Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün gösterdiği performansla dikkat çekerken, Kerem Aktürkoğlu ise bu sezon şu ana kadar beklentilerin altında kaldı.

Bunun üzerine sarı-kırmızılılar ilk 11'de oynayabilecek kapasitede kanat transferi için harekete geçti.

HAZARD VE FORSBERG LİSTEDE

Bundesliga'dan daha önce Leverkusen forması giyen Paulinho'yu gündemine alan Cimbom'da 2 sürpriz aday listeye eklendi.

Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-Kırmızılılar'ın Dortmund forması giyen Thorgan Hazard ile RB Leipzig'de oynayan Emil Forsberg için harekete geçtiği ifade edildi.

Galatasaray'ın 2 oyuncunun da durumunu soruşturduğu belirtildi.

FORSBERG'İN 3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Leipzig forması giyen Forsberg bu sezon 5 maçta görev alırken 1 gol 2 asist katkısında bulundu.

30 yaşındaki İsveçli yıldızın Alman ekibiyle 3 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

HAZARD'IN HENÜZ GOLÜ YOK

Thorgan Hazard ise Dortmund'la bu sezon 6 müsabakaya çıktı.

Belçikalı yıldız bu maçlarda gol veya asist katkısında bulunamadı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan kanat transferi için 2 dev hamle!
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