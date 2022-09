Son dakika: Okan Buruk’tan Yusuf Demir isyanı! Icardi ve Mata sözleri

"MATA VE ICARDI İÇİN ZAMAN LAZIM"

Dünya futbolunda önemli yer edinmiş isimler. Her oyuncu için karakter analizi yapıyoruz. Onun dışında her ülkede birçok tanıdığımız var. Juan Mata ve Icardi'yi soruşturduk. Çok iyi dönüşler aldık. Ama benim ilk sorum onlara 'Fiziksel anlamda ne durumdasınız?' oldu. Juan Mata hiç antrenman yapmamış yeni sezon öncesi. Icardi de tam olarak hazır değil. Antrenman sonunda onlara 'iyi tatil yaptınız' şeklinde takıldım. Zamana ihtiyaçları var. Şampiyonluğa oynayan Galatasaray'ın en az 3 forveti olmalı diye düşündük. Aldığımız 4 oyuncu hücumda bize çok şey katacak. Defansa ileride bize iyi şeyler katacak bir isim almak istedik. Ufak tefek yanılmalar olabilir transferlerde ama oyuncularında bir sabra ihtiyacı var. Her oyuncu hata yapabilir, istemiyoruz ama hepimiz hata yapabiliriz. Taraftarımızdan tek isteğim hata yaptığımızda da alkışlayabilirsek daha yukarı çıkabiliriz. Daha sabırlı olmamız gerekiyor. Bizim en büyük güvencemiz taraftarımız. Onların son maçta payı büyüktü. 11 kişi oynattılar bizi. Bunu doğru şekilde sürdürebilirsek inşallah hayalimizdeki şampiyonluğa ulaşacağız.

2000'Lİ YILLARDAKİ KADRO...

Bu seneki transferlerde boy ortalaması baya küçük. Esprisini yapıyoruz sürekli. Kendi boyumuza göre oyuncu aldık diye. Bu kadro 2000'li yıllardaki kadroyu hatırlatıyor bana. Tatlı bir zorluk olacak 11'i kurmak. Yabancı kuralı hocaları zorluyor. Kulübede oyuncu değişikliği yapmak da zor. Buna hazır olmamız gerekiyor. Erden Bey'le de konuşmuştuk artık top ve sorumluluk bende. En iyi kimse, kim hakediyorsa devam edecek. Performansını yakalayamayan oyuncular da oluyor ama bundan sonraki hafalar kritik olacak. Puan kaybına tahammülümüz yok. En iyi şekilde oynamak ve devam etmek istiyoruz.