Taraftar arkamızda, çevireceğiz

2-1'lik Konyaspor galibiyetine rağmen sergilenen futboldan mutlu olmayan ve karşılaşma sonrası bu düşüncesini açık açık dile getiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, zor maçı kulübede sakin kalarak takımına kazandırdı. 1-1 biten ilk yarının ardından soyunma odasında oyuncularına kısa bir konuşma yapan 48 yaşındaki çalıştırıcının söylediklerineulaştı. Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada tribün gücüne dikkat çeken ve bunu kullanmaları gerektiğini vurgulayan genç hoca,diyerek taktiğini anlattı. Yusuf Demir, Mauro İcardi ve Leo Dubois'i oyuna sokarak maçı lehine çevirmeyi başaran Okan Buruk, galibiyeti yine oğlu Ali Yiğit'le kutladı.Ligin beşinci haftasında transfer yapılabildiği için kulübesini de ancak transferin son haftasında zenginleştiren bir teknik adam olarak Okan Buruk, dördü deplasman olan 7 maçlık seriden alnının akıyla çıktı. Elinde kaliteli ancak hazır olmayan futbolcular varken bu milli ara Buruk'a ilaç gibi gelecek. İlk maçı Adana Demirspor'a karşı. Konya maçı gösterdi ki bu seviyedeki güçlü orta sahaya sahip takımlar karşısında Okan Buruk'un Midtsjö'yü kullanması gerekiyor. Takımının sıkıntısı, özellikle kanatlarda oynayan Yunus ve Kerem'in iç kulvara geçtiğinde bitiremedikleri ataklarda Mertens ve Oliveira da önde olduğundan geçiş hücumlarına yakalanmaları. Derbiler, Adana, Konya gibi maçlar Torreira'nın cansiperane oyununa rağmen orta sahaya artı 1 adam gerektiriyor. Bunu Napoli tarihinin en çok gol atan oyuncusu Mertens'ten beklememek lazım. Buruk, Adana maçında solda Dubois ile başlar ve Abdülkerim'e de formayı verir.