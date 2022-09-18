Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Taraftar arkamızda, çevireceğiz
Giriş Tarihi: 18.9.2022

Taraftar arkamızda, çevireceğiz

MEHMET ÖZCAN
Taraftar arkamızda, çevireceğiz

İlk yarısı 1-1 biten Konyaspor maçının devre arasında oyuncularına tribün gücünü hatırlatan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Biz kazanacağız” diyerek takımını ateşledi

2-1'lik Konyaspor galibiyetine rağmen sergilenen futboldan mutlu olmayan ve karşılaşma sonrası bu düşüncesini açık açık dile getiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, zor maçı kulübede sakin kalarak takımına kazandırdı. 1-1 biten ilk yarının ardından soyunma odasında oyuncularına kısa bir konuşma yapan 48 yaşındaki çalıştırıcının söylediklerine SABAH Spor ulaştı. Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada tribün gücüne dikkat çeken ve bunu kullanmaları gerektiğini vurgulayan genç hoca, "Taraftar arkamızda, rahat olun. Panik yapmadan biz bu maçı çevireceğiz. Kalitemizi gösterip 3 puanı alan taraf olacağız" diyerek taktiğini anlattı. Yusuf Demir, Mauro İcardi ve Leo Dubois'i oyuna sokarak maçı lehine çevirmeyi başaran Okan Buruk, galibiyeti yine oğlu Ali Yiğit'le kutladı. Minik Buruk, tribünleri dolduran sarı-kırmızılı futbolseverlerin isteğiyle üçlü çektirdi.

SORU: Okan Buruk'un Konya maçındaki performansını nasıl buldunuz?

BÜLENT TİMURLENK: 7 MAÇLIK SERİDEN ALNININ AKIYLA ÇIKTI
Ligin beşinci haftasında transfer yapılabildiği için kulübesini de ancak transferin son haftasında zenginleştiren bir teknik adam olarak Okan Buruk, dördü deplasman olan 7 maçlık seriden alnının akıyla çıktı. Elinde kaliteli ancak hazır olmayan futbolcular varken bu milli ara Buruk'a ilaç gibi gelecek. İlk maçı Adana Demirspor'a karşı. Konya maçı gösterdi ki bu seviyedeki güçlü orta sahaya sahip takımlar karşısında Okan Buruk'un Midtsjö'yü kullanması gerekiyor. Takımının sıkıntısı, özellikle kanatlarda oynayan Yunus ve Kerem'in iç kulvara geçtiğinde bitiremedikleri ataklarda Mertens ve Oliveira da önde olduğundan geçiş hücumlarına yakalanmaları. Derbiler, Adana, Konya gibi maçlar Torreira'nın cansiperane oyununa rağmen orta sahaya artı 1 adam gerektiriyor. Bunu Napoli tarihinin en çok gol atan oyuncusu Mertens'ten beklememek lazım. Buruk, Adana maçında solda Dubois ile başlar ve Abdülkerim'e de formayı verir.

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ ev taksitleri sabit mi ve ödeme planı nasıl olacak? 3+1 ve 2+1 TOKİ sosyal konut ev fiyatları ne kadar oldu?
TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ödeme planı tablosu! İşte merak edilen hesaplar: TOKİ’nin finansmanı bankalardan cazip!
Aylin Mavi kanser mi, hastalığı ne? Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’den kızı Aylin Mavi’nin sağlık durumu hakkında önemli açıklama!
“Tek kuruş almayacak” denen Tarkan’a bakın! Tarkan’ın İzmir konserinden aldığı ücret ortaya çıktı!
Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?
Diş doktoruna gitti, kanser olduğunu öğrendi 5 yıllık mücadeleyle lösemiyi yendi
Bor madeninde hayaller adım adım gerçek oluyor: Stratejik 'ferrobor' adımı da atıldı! Her şey Berat Albayrak'ın o konuşmasıyla başladı
SON DAKİKA: Suriye ile görüşmelerin perde arkası belli oldu! İşte dikkat çeken şartlar ve yol haritası
TOKİ başvuru şartları ve tarihleri 2022: TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, ucuz ev ve arsa başvurusu ne zaman bitiyor? TOKİ başvuru e devlet ekranı!
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Şanghay' çıkışı! Türkiye üye olacak mı? Çok net yanıt...
ARKADAŞINA GÖNDER
Taraftar arkamızda, çevireceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA