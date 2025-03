Tek kişilik gala

Üst üste yaşanan beraberlikler ve Avrupa'ya veda sürecinde eleştirilen Galatasaray, Antalyaspor karşısındaki 4-0'lık futboluyla fabrika ayarlarına döndü. Yaptığı hat-trick ile maça damga vuran Victor Osimhen ise sarı-kırmızılı ekibin taşıyıcı kolonu olmaya devam ediyor. Sezona geç başlamasına rağmen arkadaşlarıyla aradaki farkı çabuk kapatan Nijeryalı yıldız, büyük oyunuyla ligde gol sayısını 20'ye çıkardı. Süper Lig'de bu rakama ulaşma başarısı gösteren ilk isim olmayı başardı. Ayrıca 4 de asist gerçekleştirdi.

Hücum aksiyonlarının daima içinde yer alan ve enerjisiyle sahada basmadık yer bırakmayan Osimhen, Galatasaray'ın son 3 aydaki 12 lig maçında attığı 24 golün 18'ine direkt katkı verdi ve %75'lik tabela verimliliğiyle Aslan'ın bu sezon adeta eli kolu olduğunu kanıtladı. Performansıyla 23 puan kazandırırken rakip olduğu 18 takımın 11'ini avlamayı başardı. Portföyüne 4 takım daha ekleme fırsatına sahip. 26 yaşındaki santrfor, ayrıca profesyonel kariyerinde maç başına en yüksek gol ortalamasını (0.91) yakaladığı sezona Galatasaray'da imzasını attı.

12'DEN VURDU!

Sarı-kırmızılı formayla 26 gol-5 asiste imzasını koyan Victor Osimhen, Ocak 2011'de açılan Aslantepe'de hat-trick yapan 12. Galatasaraylı futbolcu oldu. Antalyaspor'a 3 gol atan Osimhen'in dahil olduğu listede şu isimler bulunuyor: Sneijder, Sinan Gümüş, Podolski (2), Yasin Öztekin, Gomis, Onyekuru, Yunus Akgün, Diagne, Belhanda, İcardi, Kerem Demirbay.

GÜNÜN SORUSU Türkiye, Osimhen'in performansını konuşuyor. G.Saray yönetimi oyuncuyu takımda tutabilecek mi?



Murat Özbostan

İcardi'yi tahtından indirdi çocukların da sevgilisi oldu

Galatasaray için piyangodan çıkmış bir oyuncuydu. Tribünler 'İcardi, İcardi' diye inlerken, her şey birden değişti. Artık Osimhen, taraftarın kalbinin en büyük yerinde. Sadece attığı gollerle değil, kulübe olan bağlılığı, arkadaşlarıyla olan diyaloğuyla farklı bir noktada. Bir de onun maskesiyle dolaşan çocuklar var tabi. Onların yeni kahramanı Osimhen… Nijeryalı futbolcunun golleri olmasaydı şu an sarıkırmızılı kulüp zirvede yer alamazdı. Bir şampiyonluk gelecekse tarihin yapraklarında Osimhen'in performansı sayfalarca yer alacak. Sadece Galatasaraylılar değil, tüm futbolseverler onu izlemekten keyif alıyor. Galatasaray yönetimi oyuncuyu almak istiyor. Çok zor bir operasyon ama ciddi çalışmalar olduğunu biliyorum. En az 120 milyon Euro'dan bahsediyoruz. Galatasaray Kulübü'nün altından kalkacağı bir rakam değil. Bu iş taraftarla da olmaz. Camianın önemli iş adamlarının devreye girmesi şart. Bana sorarsanız zor. Futbolcu, "Başkan ve hocayla görüşeceğim" dese de kalması mucize olur.



Levent Tüzemen

Yönetim, 'Her türlü fedakârlığa hazırız' mesajını gönderdi

İcardi'nin bıraktığı sevgi ortamını, taraftarlar açısından Osimhen doldurdu. Yani, Galatasaray taraftarıyla Osimhen arasında müthiş bir sevgi bağı oluştu. İcardi'nin yokluğunda Nijeryalı futbolcu, taraftarın 'Aşkın olayım' tahtına kuruldu. Galatasaray yönetimi, Osimhen'i almak için ciddi hazırlıklar yapıyor. Oyuncuya 'Seni seviyoruz, Galatasaray'da kalmanı istiyoruz, biz her türlü fedakârlığı yapacağız' mesajı iletildi. Deneyimli golcü de G.Saray'ı ailesi gibi görüyor, ilgiden ve sevgiden mutlu olduğunu her fırsatta dile getiriyor, İstanbul'da kalmak için çaba sarf edeceğini anlatıyor. Başkan Dursun Özbek ve yönetim, İcardi'de olduğu gibi güçlü sponsorlarla ve kulübün ayıracağı bir ödeme planıyla Osimhen'i transfer etmeyi çok istiyor. Şimdilik bu transferde bir sorun yok. Çünkü Nijeryalı yıldızın bir çıkış maddesi var. Dünyada her kulüp bu parayı ödeyebilir ama oyuncunun fikri çok değerli. Osimhen de G.Saray'da kalacağının sinyallerini veriyor.



Bülent Timurlenk

Ya Premier Lig'den bir takımda ya da PSG'de forma giyer!

Her Galatasaraylı Osimhen'i gelecek sezon takımda görmek ister ama futbol dünyasının gerçekleri başka. Serbest kalma bedeli 75 milyon Euro… Bugün Osimhen'in isteyeceği yıllık ücret 15 milyon Euro'dan aşağı olmaz. Bu da 150 milyon Euro'luk bir faturanın altına imza atmak demek. Türkiye'deki futbol ekonomisinde bunun karşılığı yok. Osimhen sadece sahada yaptıkları değil, Galatasaray taraftarıyla kurduğu özel ilişki, sıcak tavırlarıyla elbette bir santrfordan ötesi. Kabul edelim; Kerem'in ayrılığı, İcardi'nin sakatlığı sonrasında belki de hiçbir santrfor onun kadar Galatasaray'ı zirve yarışında ayakta tutamazdı. Bugün kalkıp "Hayalim Premier Lig'de oynamak" demiyorsa bu da elbette profesyonelliğe dahil. Sonuç olarak kimse Galatasaray yönetimini Osimhen'i almadı diye becerisizlikle, iş bilmezlikle suçlayamaz. Zaten suçlayabilecekleri çok transfer var. Tahminim Osimhen'in gelecek sezon Premier Lig ya da PSG'de forma giyeceği yönünde.