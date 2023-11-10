Ten Hag mat Tuchel zorda!

Şampiyonlar Ligi'ndeİşte sarı-kırmızılı kulüpte busüreçte yaşananlar:Münih'e karşı hem İstanbul'da hem Almanya'da üstün oyun sergileyen Galatasaray, Avrupa arenasında gücünü ve de iddiasını gösterdi.Buruk, hücum ağırlıklı oyun felsefesinden Şampiyonlar Ligi'nde geri adım atmadı, Erik Ten Hag'ı mat ederken Tuchel'i zor duruma soktu.ve İcardi sakatlıklarına rağmen fedakârlık yaparak takımı bir an olsun yalnız bırakmadı.transfer Angelino, Almanya'da Bayern Münih maçındaki futboluyla sınıfı geçip olumlu sinyal verdi.yedeği Bakambu golle tanıştı ve hocası Okan Buruk'a alternatif olacağını kanıtladı.futboluyla Avrupa'daki piyasasını yükseltmeye devam etti.- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son iki maçında Manchester United'ı evinde, Kopenhag'ı da Danimarka'da mağlup etmesi durumunda diğer maçlarındaki sonuçlarına bakmaksızın bir üst tura yükselme sevincini yaşayacak.- Kopenhag, Almanya'da Bayern Münih'e yenilirse ve Galatasaray, İstanbul'da Manchester United'ı devirirse, sarı-kırmızılılara son hafta Danimarka deplasmanında 1 puanla geri dönmesi tur için yetecek.- En olumsuz senaryoda bile Galatasaray'ın grupta son düdüğe kadar şansı devam ediyor. Aslan, Manchester United'a yenilmesi durumunda Kopenhag'ı devirmek zorunda ve bu denklemde İngiliz devi Manchester United'ın son karşılaşmasında zirvedeki Bayern Münih'e puan kaybetmesi gerek.