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Giriş Tarihi: 10.11.2023

Ten Hag mat Tuchel zorda!

MEHMET ÖZCAN
Ten Hag mat Tuchel zorda!

Okan Buruk ve kurmayları, Şampiyonlar Ligi’nde taktik ve planlama gücünü gösterirken yaşanan süreç de takımı daha da kenetledi

Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki Bayern Münih maçını kaybeden G.Saray'da buna rağmen moraller yerinde… İşte sarı-kırmızılı kulüpte bu süreçte yaşananlar:
BAYERN Münih'e karşı hem İstanbul'da hem Almanya'da üstün oyun sergileyen Galatasaray, Avrupa arenasında gücünü ve de iddiasını gösterdi.
OKAN Buruk, hücum ağırlıklı oyun felsefesinden Şampiyonlar Ligi'nde geri adım atmadı, Erik Ten Hag'ı mat ederken Tuchel'i zor duruma soktu.
MUSLERA ve İcardi sakatlıklarına rağmen fedakârlık yaparak takımı bir an olsun yalnız bırakmadı.
TARTIŞILAN transfer Angelino, Almanya'da Bayern Münih maçındaki futboluyla sınıfı geçip olumlu sinyal verdi.
İCARDI'NIN yedeği Bakambu golle tanıştı ve hocası Okan Buruk'a alternatif olacağını kanıtladı.
BOEY, futboluyla Avrupa'daki piyasasını yükseltmeye devam etti.

GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son iki maçında Manchester United'ı evinde, Kopenhag'ı da Danimarka'da mağlup etmesi durumunda diğer maçlarındaki sonuçlarına bakmaksızın bir üst tura yükselme sevincini yaşayacak.
- Kopenhag, Almanya'da Bayern Münih'e yenilirse ve Galatasaray, İstanbul'da Manchester United'ı devirirse, sarı-kırmızılılara son hafta Danimarka deplasmanında 1 puanla geri dönmesi tur için yetecek.
- En olumsuz senaryoda bile Galatasaray'ın grupta son düdüğe kadar şansı devam ediyor. Aslan, Manchester United'a yenilmesi durumunda Kopenhag'ı devirmek zorunda ve bu denklemde İngiliz devi Manchester United'ın son karşılaşmasında zirvedeki Bayern Münih'e puan kaybetmesi gerek.

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Ten Hag mat Tuchel zorda!
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