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Giriş Tarihi: 8.8.2023

Tete’nin rengi sarı-kırmızı

ÇAĞDAŞ HALICI
Tete’nin rengi sarı-kırmızı

Fenerbahçe'nin de görüştüğü Brezilyalı yıldızla her konuda anlaşan Aslan, UEFA'ya başvuran Tete'nin bonservisini almasını beklemeye başladı Kanarya ise flaş bir açıklamayla hukuki, finansal ve teknik olarak oyuncunun transferinden vazgeçtiklerini duyurdu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu yaz müthiş bir transfer derbisi yaşanırken dün de sıcak gelişmeler vardı… Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı kanat oyuncusu Tete geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmiş ve transfer görüşmelerinde bulunmuştu. 23 yaşındaki futbolcunun perde arkası gelişmeleri SABAH Spor farkıyla şöyle:

Tete'yi İstanbul'a F.Bahçe getirdi. O ve menajeriyle yapılan görüşmelerde anlaşma bir türlü sağlanamadı.
Devreye Galatasaray girdi ve 6 gün önce Brezilyalı genç yıldız ile her konuda anlaşma sağladı.
O günden beri süreç oyuncunun serbest çıkış hakkının alınması için işliyor. G.Saray, UEFA'ya başvuran Tete'nin serbest kalmasını beklemeye başladı.

ZAHA'DAN SONRA 2. DERBİ
G.Saray, UEFA kararıyla (Ukrayna'da mukavelesinin son senesine giren oyunculara serbest çıkış hakkı veriliyor) bonservissiz transferi gerçekleştirirse Zaha'dan sonra F.Bahçe'ye ikinci çalımını atmış olacak.
Olimpija maçının kadrosuna alınmayan Zaniolo'nun satışı gerçekleştiği anda Cimbom Tete'ye imzayı attıracak.
Fenerbahçe ise dün akşam saatlerinde şu sürpriz açıklamayı yaptı: "Tete ve ekibi Türkiye ziyaretinde bulunmuş ve oyuncu, menajerleri tarafından bize önerilmiştir. Kulübümüz şartları sorgulamış, ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır."

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Tete’nin rengi sarı-kırmızı
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