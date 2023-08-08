Tete’nin rengi sarı-kırmızı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu yaz müthiş bir transfer derbisi yaşanırken dün de sıcak gelişmeler vardı… Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı kanat oyuncusu Tete geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmiş ve transfer görüşmelerinde bulunmuştu. 23 yaşındaki futbolcunun perde arkası gelişmelerifarkıyla şöyle:Tete'yi İstanbul'a F.Bahçe getirdi. O ve menajeriyle yapılan görüşmelerde anlaşma bir türlü sağlanamadı.Devreye Galatasaray girdi ve 6 gün önce Brezilyalı genç yıldız ile her konuda anlaşma sağladı.O günden beri süreç oyuncunun serbest çıkış hakkının alınması için işliyor. G.Saray, UEFA'ya başvuran Tete'nin serbest kalmasını beklemeye başladı.G.Saray, UEFA kararıyla (Ukrayna'da mukavelesinin son senesine giren oyunculara serbest çıkış hakkı veriliyor) bonservissiz transferi gerçekleştirirseF.Bahçe'ye ikinci çalımını atmış olacak.Olimpija maçının kadrosuna alınmayangerçekleştiği anda Cimbom Tete'ye imzayı attıracak.Fenerbahçe ise dün akşam saatlerinde şu sürpriz açıklamayı yaptı: "Tete ve ekibi Türkiye ziyaretinde bulunmuş ve oyuncu, menajerleri tarafından bize önerilmiştir., ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır."