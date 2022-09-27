Transfer yaptılar, dava açtım

Spor, G.Saray'la kontratı biten Sofiane Feghouli'nin, alacakları ödenmediği için sarıkırmızılıları şikâyet ettiğini vedava açtığını dün okurlarına duyurmuştu. 32 yaşındaki futbolcu da bu haberi doğruladı. A Spor'a konuşan Feghouli, "Alacaklarım için birçok kez görüşme yaptım fakat sonuç alamadım.Transfer döneminde G.Saray'ın ekonomik sorunu olmadığını gördüm. Avukatıma da Galatasaray bana ne borçluysa tahsil etmesini söyledim" ifadesini kullandı.'Mertens bendenG.SARAY'IN sözleşmesini uzatmadığı Ryan Babel, sarı-kırmızılıların bu sezonki transfer politikasını yerden yere vurdu. Şu an Eyüpspor'da oynayan 35 yaşındaki futbolcu,dedi. Babel, G.Saray'dan 3 sezonda toplam 9.5 milyon Euro kazanırken Mertens'in yıllık maliyeti 4 milyon Euro...