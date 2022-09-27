Transfer yaptılar, dava açtım

Feghouli, Galatasaray’ı FIFA’ya şikâyet ettiğini doğruladı. Cezayirli futbolcu,”Transfer döneminde ekonomik sorunu olmadığını gördüm. Avukatıma talimat verdim” dedi
SABAH Spor, G.Saray'la kontratı biten Sofiane Feghouli'nin, alacakları ödenmediği için sarıkırmızılıları şikâyet ettiğini ve 1.6 milyonEuro'luk dava açtığını dün okurlarına duyurmuştu. 32 yaşındaki futbolcu da bu haberi doğruladı. A Spor'a konuşan Feghouli, "Alacaklarım için birçok kez görüşme yaptım fakat sonuç alamadım. Dursun Özbek ile de görüşüp bir çözüm bulmayaçalıştık ama bu imkânsızdı. Transfer döneminde G.Saray'ın ekonomik sorunu olmadığını gördüm. Avukatıma da Galatasaray bana ne borçluysa tahsil etmesini söyledim" ifadesini kullandı.
'Mertens benden
ÇOK PARA ALIYOR'
G.SARAY'IN sözleşmesini uzatmadığı Ryan Babel, sarı-kırmızılıların bu sezonki transfer politikasını yerden yere vurdu. Şu an Eyüpspor'da oynayan 35 yaşındaki futbolcu, "Geçen sezon 'Takımdaki yaşlılarıgöndermeliyiz' diye komik bir düşüncevardı. Mertens geldi; benimle aynıyaşta, benden daha çok para alıyor vekimse de bir şey söylemiyor" dedi. Babel, G.Saray'dan 3 sezonda toplam 9.5 milyon Euro kazanırken Mertens'in yıllık maliyeti 4 milyon Euro...