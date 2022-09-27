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Giriş Tarihi: 27.9.2022

Transfer yaptılar, dava açtım

Transfer yaptılar, dava açtım

Feghouli, Galatasaray’ı FIFA’ya şikâyet ettiğini doğruladı. Cezayirli futbolcu,”Transfer döneminde ekonomik sorunu olmadığını gördüm. Avukatıma talimat verdim” dedi

SABAH Spor, G.Saray'la kontratı biten Sofiane Feghouli'nin, alacakları ödenmediği için sarıkırmızılıları şikâyet ettiğini ve 1.6 milyon Euro'luk dava açtığını dün okurlarına duyurmuştu. 32 yaşındaki futbolcu da bu haberi doğruladı. A Spor'a konuşan Feghouli, "Alacaklarım için birçok kez görüşme yaptım fakat sonuç alamadım. Dursun Özbek ile de görüşüp bir çözüm bulmaya çalıştık ama bu imkânsızdı. Transfer döneminde G.Saray'ın ekonomik sorunu olmadığını gördüm. Avukatıma da Galatasaray bana ne borçluysa tahsil etmesini söyledim" ifadesini kullandı.
'Mertens benden



ÇOK PARA ALIYOR'
G.SARAY'IN sözleşmesini uzatmadığı Ryan Babel, sarı-kırmızılıların bu sezonki transfer politikasını yerden yere vurdu. Şu an Eyüpspor'da oynayan 35 yaşındaki futbolcu, "Geçen sezon 'Takımdaki yaşlıları göndermeliyiz' diye komik bir düşünce vardı. Mertens geldi; benimle aynı yaşta, benden daha çok para alıyor ve kimse de bir şey söylemiyor" dedi. Babel, G.Saray'dan 3 sezonda toplam 9.5 milyon Euro kazanırken Mertens'in yıllık maliyeti 4 milyon Euro...

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Transfer yaptılar, dava açtım
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