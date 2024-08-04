Trıbünlerden mesaj bombardımanı

Olimpiyat Stadı, Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından dün de Süper Kupa için kapılarını açtı. Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları karşılaşmaya büyük ilgi gösterirken, tribünde pankart şov vardı. Beşiktaş tribünleri, siyah ve beyaz bayraklarla donatıldı. Üzerinde kartal figürünün yer aldığı "Boğazın efendisi, İstanbul'un sahibi" yazılı pankart dikkat çekti. G.Saray kale arkasındaki tribüneve "yazılı pankartlar astı. Üzerinde toplam kupa sayılarının yer aldığı bir pankartla da ezeli rakiplerine göndermede bulundu.