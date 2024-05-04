‘Üzülme kerem Ziyech de bekledi’

BU sezon üç kulvarda 52 müsabaka oynayan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan sonra en çok forma giyen isim, 50 maçla Kerem Aktürkoğlu oldu. 15 gol-7 asist kaydeden Kerem, son dönemde düşüşe geçti ve hocası Okan Buruk tarafından kulübeye çekildi.
Kenar forvet olarak Barış Alper ve Hakim Ziyech'i tercih eden Buruk, Sivasspor maçında da Kerem'i 11'de düşünmüyor.
Galatasaray'ın teknik patronu, yedek kaldığı için mutsuz olan Kerem Aktürkoğlu ile özel görüşme gerçekleştirip oyuncusuna moral verdi. Zaha ve Ziyech gibi yıldızların sezon içinde yedek kaldığını hatırlatan Buruk, Kerem'den motivasyonunu bozmamasını istedi.
Milli oyuncu, Sivasspor maçında yine ikinci yarıda şans bulacak.