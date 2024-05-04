‘Üzülme kerem Ziyech de bekledi’

BU sezon üç kulvarda 52 müsabaka oynayan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan sonra en çok forma giyen isim, 50 maçla Kerem Aktürkoğlu oldu.Kenar forvet olarak Barış Alper ve Hakim Ziyech'i tercih edenGalatasaray'ın teknik patronu, yedek kaldığı için mutsuz olan Kerem Aktürkoğlu ile özel görüşme gerçekleştirip oyuncusuna moral verdi.Milli oyuncu, Sivasspor maçında yine ikinci yarıda şans bulacak.