‘VAR testi olsa onu da geçemez!’

Galatasaray'ın yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu, maçın ardından VAR'ın başındaki Volkan Bayarslan'a tepki gösterdi. Bayarslan'ın bu sezon atletik performans testlerini geçemediği için VAR'a atandığını söyleyen Hatipoğlu, şöyle devam etti: "Sadece atletik performans testlerini değil, VAR ile ilgili teste tabi tutulsa onu da geçemez. Akılalmaz biçimde gol iptal edildi.Defalarca izledik, fiziksel temas yok. TFF Başkanımız, 'VAR hakemlerinin hata yapma lüksü yok' demişti.Sezonun kalan bölümünde problem yaşanmaması adına VAR hakemlerinin gözden geçirilmesi lazım."