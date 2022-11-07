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Giriş Tarihi: 8.11.2022

Wanda Nara: Ayrıldık ama İcardı’yi seviyorum

Wanda Nara: Ayrıldık ama İcardı’yi seviyorum
Beşiktaş derbisinde 2 gol atarak kendini bulan Mauro İcardi, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Arjantinli futbolcunun boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara, İtalyan televizyonu Canale 5'e açıklamalarda bulundu. İşte Nara'dan satır başları: "İlişkimize 2 aydır ara verdik. Ama onu seviyorum ve o benim için dünyadaki en önemli kişi. Ancak menajerliğini yapmamın doğru olmadığı düşündüm ve G.Saray ile olan sözleşmemi bitirdim. Rapçi L-Gante ile hakkımda çıkan haberler doğru değil. Mauro, bu haberleri duyduktan sonra defalarca aradı. Beni tekrardan kazanmak için her şeyi yaptı ama onu affetmek zorunda değilim."

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Wanda Nara: Ayrıldık ama İcardı’yi seviyorum
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