Wanda Nara: Ayrıldık ama İcardı’yi seviyorum

Beşiktaş derbisinde 2 gol atarak kendini bulan Mauro İcardi, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Arjantinli futbolcunun boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara, İtalyan televizyonu Canale 5'e açıklamalarda bulundu. İşte Nara'dan satır başları: "İlişkimize 2 aydır ara verdik. Ama onu seviyorum ve o benim için dünyadaki en önemli kişi. Ancak menajerliğini yapmamın doğru olmadığı düşündüm ve G.Saray ile olan sözleşmemi bitirdim. Rapçi L-Gante ile hakkımda çıkan haberler doğru değil. Mauro, bu haberleri duyduktan sonra defalarca aradı. Beni tekrardan kazanmak için her şeyi yaptı ama onu affetmek zorunda değilim."