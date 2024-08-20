Yıldızlar Buruk kalmayacak!

Aslan'ın hücumdaki iki yıldızı, ayrılığın kıyılarında dolaşıyor. Spartak Moskova'nın 13 milyon Euro bonservis ödemeyi göze aldığı Kerem Aktürkoğlu,Kerem'in dışında Wilfried Zaha'nın da ayrılma ihtimali bulunuyor. Okan Buruk ise iki oyuncuyu da kazanmanın planlarını yapıyor. Konya maçında Kerem'i kazanan Buruk, Young Boys mücadelesinin kadrosuna Zaha'yı da aldı ve ilk adımı da attı.Bu 92 golün 30'unda Kerem-Zaha ikilisinin imzası bulunuyor. Kerem, 12 gol-6 asist, Zaha 9 gol-3 asistle şampiyonluğa katkı sağladı ve skor yükünün yüzde 32.6'sını üstlendi.