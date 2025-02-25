Yıldızlara gözaltı!

RAMS Park'taki derbi sadece futbolseverlerin değil, Avrupa devlerinin de ilgisini çekti. İki ekibin de önemli oyuncularını çok sayıda kulübün scout ekibinden yetkililer canlı olarak takip etti. Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Victor Osimhen ve Davinson Sanchez; Fenerbahçe'de ise Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın ve Sebastian Szymanski radardaydı. Hollanda, Fransa, İtalya ve İngiltere'den bazı takımların gözlemcilerinin stadyumda bu oyuncuları mercek altına aldığı öğrenildi.
Barış Alper'i, West Ham'ın yanı sıra İtalya, Almanya ve İspanya'dan ilgi var. Osimhen de Chelsea, M.United ve Juventus'un takibinde. Sarı-lacivertli ekibin 19 yaşındaki oyuncusu Yusuf Akçiçek'i de daha önce Aston Villa istemiş ancak ayrılığına Mourinho izin vermemişti.
Son haftalarda sergilediği performansla dikkat çeken Oğuz Aydın için ise Ajax scoutlarının İstanbul'a geldiği öğrenildi.