Yıldızlara gözaltı!

RAMS Park'taki derbi sadece futbolseverlerin değil, Avrupa devlerinin de ilgisini çekti. İki ekibin de önemli oyuncularını çok sayıda kulübün scout ekibinden yetkililer canlı olarak takip etti.Barış Alper'i, West Ham'ın yanı sıra İtalya, Almanya ve İspanya'dan ilgi var. Osimhen de Chelsea, M.United ve Juventus'un takibinde.Son haftalarda sergilediği performansla dikkat çeken Oğuz Aydın için ise Ajax scoutlarının İstanbul'a geldiği öğrenildi.