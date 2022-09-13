Yusuf Demir talimata takıldı!

Yeni transferlerden Yusuf Demir ilk maçında kalitesinden sinyaller verirken yabancı statüsünde olmasının tartışmaları ise sürüyor. Viyana doğumlu 19 yaşındaki oyuncu, U15 kategorisinden itibaren Avusturya formasını giyerken 4 defa da A milli oldu. FIFA'nın talimatlarına göre genç bir oyuncu 3 kezden fazla bir milli takımın formasını giyerse bir başka milli takımı seçemiyor.Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde (2013-2017) çıkarılan 14 yabancı- 14 yerli kuralına göre, Ümraniyespor, Gaziantep FK ve Kasımpaşa maçlarında direğe takılan Sergio Oliveira, akıllara Hamit Altıntop'u getirdi. Altıntop'un 2012-13 sezonunda sarı-kırmızılı formayla tam 7 şutu direkten dönmüştü. Oliveira, Konyaspor maçında şanssızlığını kırmak için sahada olacak. Portekizli oyuncu sezon başında 3 milyon Euro bedelle alınırken 4 sezon için anlaşıldı.