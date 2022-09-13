Yusuf Demir talimata takıldı!

TFF’nin kuralına göre 2015-16 sonrasında Avusturya’yı seçtiği için genç futbolcu ‘yabancı’ kabul ediliyor
Yeni transferlerden Yusuf Demir ilk maçında kalitesinden sinyaller verirken yabancı statüsünde olmasının tartışmaları ise sürüyor. Viyana doğumlu 19 yaşındaki oyuncu, U15 kategorisinden itibaren Avusturya formasını giyerken 4 defa da A milli oldu. FIFA'nın talimatlarına göre genç bir oyuncu 3 kezden fazla bir milli takımın formasını giyerse bir başka milli takımı seçemiyor. TFF, 7 yılönce çıkardığı talimata göre2015-2016 sezonunu sınırolarak koyup oyuncuların butarih sonrasında milli takımtercihine göre de yerli-yabancıayrımı yapıyor.
TERİM DEĞİŞTİRDİ!
Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde (2013-2017) çıkarılan 14 yabancı- 14 yerli kuralına göre 2015-16 öncesinde Avusturya MilliTakımı'nı seçen Veli Kavlakyerli statüsünde sayılmıştı. Yusuf,Avusturya formasını iseilk kez 21 Mart 2021'de giydi.
TEK RAKIBI ALTINTOP! GIRESUNSPOR, Ümraniyespor, Gaziantep FK ve Kasımpaşa maçlarında direğe takılan Sergio Oliveira, akıllara Hamit Altıntop'u getirdi. Altıntop'un 2012-13 sezonunda sarı-kırmızılı formayla tam 7 şutu direkten dönmüştü. Oliveira, Konyaspor maçında şanssızlığını kırmak için sahada olacak. Portekizli oyuncu sezon başında 3 milyon Euro bedelle alınırken 4 sezon için anlaşıldı.