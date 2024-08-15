Zaha gidiyor Köhn kalıyor Kerem belirsiz

Galatasaray'da özellikle son dönemde ciddi şekilde eleştirilen futbol direktörü Cenk Ergün, "Transferde daha başarısız bulunanlar, benim tarafımdan yapılmış gibi algı var. Koskoca Galatasaray'da transfer dikte ettirme gücüne sahip olabilir miyim?''
diyerek kendisini savundu. Ergün, transfer ve oyuncularla ilgili şu bilgiyi verdi:
ZAHA'NIN
ayrılmakla ilgili talebi oldu. Bizim de şartlarımıza uyarsa buna uygun davranabiliriz. Eğer görüşmeler iyi geçerse bunu da açıklarız.
Şu an inişli çıkışlı bir süreç var.
DERRICK
Köhn ile ilgili bize bir transfer talebi geldi ama oyuncu takımda kalmaya karar verdi.
KEREM
kariyerine yurt dışında devam etme konusunda açık olduğunu bize bildirdi. Bizler de Kerem'in uygun göreceği, kulübün tatmin olacağı teklifler olursa değerlendirebileceğimizi söyledik.
Kerem'e ilgi var ama transfer gerçekleşir noktasında değiliz.
BAŞKANIMIZIN
söylediği gibi '3 pozisyona transfer yapacağız' dedik ve 3 Ağustos'ta bu transferler bitti. Zordu... Özellikle Avrupa'da piyasanın erken kapanmasından dolayı bize fırsatlar doğacaktır.