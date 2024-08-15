Zaha gidiyor Köhn kalıyor Kerem belirsiz

Galatasaray'da özellikle son dönemde ciddi şekilde eleştirilen futbol direktörü Cenk Ergün,diyerek kendisini savundu.ayrılmakla ilgili talebi oldu. Bizim de şartlarımıza uyarsa buna uygun davranabiliriz.Şu an inişli çıkışlı bir süreç var.Köhn ile ilgili bize bir transfer talebi geldi ama oyuncu takımda kalmaya karar verdi.kariyerine yurt dışında devam etme konusunda açık olduğunu bize bildirdi.Kerem'e ilgi var ama transfer gerçekleşir noktasında değiliz.söylediği gibi '3 pozisyona transfer yapacağız' dedik ve 3 Ağustos'ta bu transferler bitti. Zordu...