Zaniolo 30 mılyon Euro

Zalgiris rövanşında kadroya alınmayan Nicolo Zaniolo için hocası Okan Buruk tarafından sakatlık açıklaması yapıldı ancak ortaya atılan transfer iddiaları akıllarda soru işareti bıraktı.. İtalyan yıldız ağrıları geçmeyince çarşamba sabahı hastaneye kontrole gitti ve teknik heyeti bilgilendirdi.Yönetimindüşüncesinde değişiklik yok ancakserbest kalma maddesinde35 milyon Euro yazsa da 30milyon Euro'ya ulaşacak teklifler değerlendirmeyealınacak. Futbolcunun satılmaihtimaline karşılık Rashica gündemdekiyerini koruyor.