Zaniolo 30 mılyon Euro

Sakatlık gerekçesiyle Zalgiris maçında kadroda olmaması tartışma yaratan futbolcunun serbest kalma maddesi 35 milyon Euro. Yönetim ise bu rakamın 5 milyon altında gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı
Zalgiris rövanşında kadroya alınmayan Nicolo Zaniolo için hocası Okan Buruk tarafından sakatlık açıklaması yapıldı ancak ortaya atılan transfer iddiaları akıllarda soru işareti bıraktı. Salı akşamı gerçekleşenson taktik antrenmandaşut çalışan Zaniolo, kendisinizorlayınca kasığındaağrı hissetti. İtalyan yıldız ağrıları geçmeyince çarşamba sabahı hastaneye kontrole gitti ve teknik heyeti bilgilendirdi.
RASHİCA GÜNDEMDEKİ YERİNİ KORUYOR
Tedbir amaçlı kadroya alınmayan24 yaşındaki oyuncu için İtalya'dangelen takas önerilerini kulüpgeri çevirmişti. Yönetimindüşüncesinde değişiklik yok ancakserbest kalma maddesinde35 milyon Euro yazsa da 30milyon Euro'ya ulaşacak teklifler değerlendirmeyealınacak. Futbolcunun satılmaihtimaline karşılık Rashica gündemdekiyerini koruyor. Juventus ve Milan'ınilgilendiği Zaniolo'yu G.Saray'agetiren menajer Gardi, İtalyan oyuncuyuSuudi pazarına sokmaya çalışıyor.