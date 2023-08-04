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Giriş Tarihi: 4.8.2023

Zaniolo 30 mılyon Euro

MEHMET ÖZCAN
Zaniolo 30 mılyon Euro

Sakatlık gerekçesiyle Zalgiris maçında kadroda olmaması tartışma yaratan futbolcunun serbest kalma maddesi 35 milyon Euro. Yönetim ise bu rakamın 5 milyon altında gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı

Zalgiris rövanşında kadroya alınmayan Nicolo Zaniolo için hocası Okan Buruk tarafından sakatlık açıklaması yapıldı ancak ortaya atılan transfer iddiaları akıllarda soru işareti bıraktı. Salı akşamı gerçekleşen son taktik antrenmanda şut çalışan Zaniolo, kendisini zorlayınca kasığında ağrı hissetti. İtalyan yıldız ağrıları geçmeyince çarşamba sabahı hastaneye kontrole gitti ve teknik heyeti bilgilendirdi.

RASHİCA GÜNDEMDEKİ YERİNİ KORUYOR
Tedbir amaçlı kadroya alınmayan 24 yaşındaki oyuncu için İtalya'dan gelen takas önerilerini kulüp geri çevirmişti. Yönetimin düşüncesinde değişiklik yok ancak serbest kalma maddesinde 35 milyon Euro yazsa da 30 milyon Euro'ya ulaşacak teklifler değerlendirmeye alınacak. Futbolcunun satılma ihtimaline karşılık Rashica gündemdeki yerini koruyor. Juventus ve Milan'ın ilgilendiği Zaniolo'yu G.Saray'a getiren menajer Gardi, İtalyan oyuncuyu Suudi pazarına sokmaya çalışıyor.

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Zaniolo 30 mılyon Euro
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