Zaniolo&Zaha yok Torreira yarıda bıraktı!

Sarı-kırmızılıların Slovenya'ya giden kafilesinde iki oyuncunun yokluğu dikkat çekti. Yeni transfer Zaha'nın yanı sıra hakkında gideceği iddiaları çıkan Zaniolo da kadroda yer almadı. İstanbul'a gelerek takımla çalışmalarakatılan Mauro İcardi ise kafileyedahil edildi. Sakatlığını atlatan Torreira ise Slovenya'ya götürüldü. Ancak Uruguaylı orta saha son yapılan idmanı yarıda bıraktı. Kulüp açıklamasında, "Torreira, mide ve başağrısı yanında halsizlik hissettiğiniifade ederek antrenmanı yarımbıraktı. Torreira'nın durumu maç saatindebelli olacak" ifadesini kullandı.