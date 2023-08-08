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Giriş Tarihi: 8.8.2023

Zaniolo&Zaha yok Torreira yarıda bıraktı!

Zaniolo&Zaha yok Torreira yarıda bıraktı!
Sarı-kırmızılıların Slovenya'ya giden kafilesinde iki oyuncunun yokluğu dikkat çekti. Yeni transfer Zaha'nın yanı sıra hakkında gideceği iddiaları çıkan Zaniolo da kadroda yer almadı. İstanbul'a gelerek takımla çalışmalara katılan Mauro İcardi ise kafileye dahil edildi. Sakatlığını atlatan Torreira ise Slovenya'ya götürüldü. Ancak Uruguaylı orta saha son yapılan idmanı yarıda bıraktı. Kulüp açıklamasında, "Torreira, mide ve baş ağrısı yanında halsizlik hissettiğini ifade ederek antrenmanı yarım bıraktı. Torreira'nın durumu maç saatinde belli olacak" ifadesini kullandı.

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Zaniolo&Zaha yok Torreira yarıda bıraktı!
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