Zaniolo&Zaha yok Torreira yarıda bıraktı!

-kırmızılıların Slovenya'ya giden kafilesinde iki oyuncunun yokluğu dikkat çekti. Yeni transfer Zaha'nın yanı sıra hakkında gideceği iddiaları çıkan Zaniolo da kadroda yer almadı.Sakatlığını atlatan Torreira ise Slovenya'ya götürüldü. Ancak Uruguaylı orta saha son yapılan idmanı yarıda bıraktı. Kulüp açıklamasında,ifadesini kullandı.