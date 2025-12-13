Zirvede sıcak gün!

Monaco yenilgisiyle morali bozulan Galatasaray, iki puan farkla zirvede olduğu Süper Lig'e döndü. Sarıkırmızılı takım, devrenin bitimine iki hafta kala bugün Antalyaspor'un konuğu olacak. Cezaları devam eden Metehan ve Eren dışında Singo, Kaan Ayhan ve Lemina'nın sakatlıkları geçmedi. Monaco'da sakatlanan Uğurcan yerine kaleyi Günay koruyacak. Sol bekte Kazımcan formayı Jakobs'tan geri alabilir. Antalyaspor ve Kasımpaşa maçları ile devre arasına girecek Galatasaray, 2'de 2 yaparak zirvede kalmaya konsantre oldu.



ANTALYA AKTARMALI FAS

Galatasaray'ın 3 as oyuncusu, Fas'ta düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek. Osimhen, Antalyaspor maçını oynadıktan sonra Nijerya Milli Takımı kampına katılacak. Lemina Gabon'dan, Jakobs ise Senegal'den davet aldı. Bu oyuncular ligdeki Kasımpaşa ve 5 Ocak'ta Trabzonspor ile oynanacak Süper Kupa sınavını kaçıracaklar.

58 MAÇTA 37 GALİBİYET

G.SARAY ile Antalyaspor, lig tarihinde 59. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 58 maçta Aslan 37 defa kazanırken kırmızıbeyazlı ekip ise 7 galibiyet elde etti.

18 MAÇLIK SERI

G.SARAY, Antalyaspor'a en son 16 Nisan 2016'da 4-2 yenilirken ardından oynanan 18 karşılaşmada 14 galibiyet-4 beraberlik aldı.

ÇOK ATTI, AZ YEDİ

LİGDE 32 golle, F.Bahçe ile birlikte en çok gol atan takım olan G.Saray, yediği 11 golle de 9 kez kalesini kapatamayan Göztepe'nin ardından en az gol yiyen ekip durumunda.

OKAN BURUK ÖNDE

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk ile Antalyaspor'un hocası Erol Bulut, birbirlerine daha önce 7 kez rakip oldu. Okan Buruk 3, Erol Bulut 1 galibiyet alırken 3 karşılaşma da eşitlikle tamamlandı.