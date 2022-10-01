Zirveyi al primi kap

Zirve hesapları yapan teknik direktör Okan Buruk, zorlu Adana Demirspor maçı öncesinde başkan Dursun Özbek'le görüştü.Sarıkırmızılı yönetim, Adana Demirspor'u yenmeleri halinde TFF'den gelecekdokunmayacak ve bu paranın tamamını takıma dağıtacak.Teknik heyet, liderliğe özel prim koydurarak oyuncuların motivasyonunu üst seviyeye çekti. Ligde daha önce lider iki takımla karşılaşan Galatasaray, Gaziantep FK ve Konyaspor'u yenerek rakiplerini zirveden indirmişti.olan Van Aanholt'un yerine Konya maçındaki performansı ile adından söz ettiren Leo Dubois'i sol beke çekecek olan Okan Buruk, Mata'yı da kulübede tutacak. Hafta içinde cenaze nedeniyle ülkesine giden ve 3 idman kaçıran Oliveira da yedekte kalacak.Deplasmanda yenilmeyen G.Saray, geçen sezonu yakalamanın peşinde. 1 beraberlik alıp Antalya, Ümraniye ve Kasımpaşa'yı deviren Aslan, kazanırsa geçen sezon dış sahadaki toplam galibiyetineulaşacak.Yedek takımla çalışan İcardi, idman sonrası "Ağrım var, maçta oynayamam" deyince kadroya alınmadı.Saray'da Mauro İcardi şoku yaşandı…Hafta boyunca takımla çalışan, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında ise performansı ile soru işareti yaratan oyuncu, futbolundan çok Wanda Nara ile ayrılıp-barışması ile gündeme gelmişti. 29 yaşındaki forvet dün idman sonrası sağlık heyetinederken Adana Demir kafilesine dahil edilmedi. İcardi'nin kadroya alınmaması sonrasında sosyal medyada özellikle aşk hayatındaki inişli-çıkışlı olayların altı çizildi.