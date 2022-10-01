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Giriş Tarihi: 1.10.2022

Zirveyi al primi kap

MEHMET ÖZCAN
Zirveyi al primi kap

Kazanırsa liderlik koltuğunu ele geçirecek olan G.Saray, maça hazır. Yönetim, galibiyet halinde TFF’den gelecek 2.3 milyon TL primi oyunculara dağıtma kararı verdi

Zirve hesapları yapan teknik direktör Okan Buruk, zorlu Adana Demirspor maçı öncesinde başkan Dursun Özbek'le görüştü. Toplantı sonucunda Galatasaray'da bu sezon ilk kez oyuncuların galibiyet halinde primle ödüllendirilmesine karar verildi. Sarıkırmızılı yönetim, Adana Demirspor'u yenmeleri halinde TFF'den gelecek 2.3 milyon TL ödüle dokunmayacak ve bu paranın tamamını takıma dağıtacak.

TEKNİK HEYET İSTEDİ
Teknik heyet, liderliğe özel prim koydurarak oyuncuların motivasyonunu üst seviyeye çekti. Ligde daha önce lider iki takımla karşılaşan Galatasaray, Gaziantep FK ve Konyaspor'u yenerek rakiplerini zirveden indirmişti. 16 puanla 2. sırada yer alan sarı-kırmızılı takım, averajıyla önünde lider olan Adana Demirspor'u yenerse 8. haftayı zirvede tamamlayacak.

MATA&OLİVEİRA KULÜBEYE MİDTSJÖ ADANA'DA İLK 11'E
FORMSUZ olan Van Aanholt'un yerine Konya maçındaki performansı ile adından söz ettiren Leo Dubois'i sol beke çekecek olan Okan Buruk, Mata'yı da kulübede tutacak. Hafta içinde cenaze nedeniyle ülkesine giden ve 3 idman kaçıran Oliveira da yedekte kalacak. Milli maçlar için verilen arada as takımla çalışan Midtsjö'ye de Adana Demir deplasmanında ilk 11'de yer ayrıldı.

2021-22'YI ŞİMDİDEN YAKALAYACAK!
Deplasmanda yenilmeyen G.Saray, geçen sezonu yakalamanın peşinde. 1 beraberlik alıp Antalya, Ümraniye ve Kasımpaşa'yı deviren Aslan, kazanırsa geçen sezon dış sahadaki toplam galibiyetine (4 galibiyet) ulaşacak.

YEDEK KALINCA SAKATIM' DEDİ
Yedek takımla çalışan İcardi, idman sonrası "Ağrım var, maçta oynayamam" deyince kadroya alınmadı
G.Saray'da Mauro İcardi şoku yaşandı… Arjantinli, son antrenmanda yedek takımla çalışınca idman sonu "Ağrılarım var" dedi ve maç kadrosuna dahil edilmedi. Hafta boyunca takımla çalışan, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında ise performansı ile soru işareti yaratan oyuncu, futbolundan çok Wanda Nara ile ayrılıp-barışması ile gündeme gelmişti. 29 yaşındaki forvet dün idman sonrası sağlık heyetine "Maçta oynayamam" derken Adana Demir kafilesine dahil edilmedi. İcardi'nin kadroya alınmaması sonrasında sosyal medyada özellikle aşk hayatındaki inişli-çıkışlı olayların altı çizildi. Sakatlığı olan Yusuf Demir de Adana'ya götürülmedi.

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Zirveyi al primi kap
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