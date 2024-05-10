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Giriş Tarihi: 10.5.2024

Ziyech kalıyor Zaha gidiyor

Ziyech kalıyor Zaha gidiyor
Sarı-kırmızılı kulüpte Hakim Ziyech'in durumu da netleşti. Sol dizinden sakatlık yaşamayan Ziyech'in sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi. Faslı yıldız da Galatasaray'da devam edeceğini Chelsea cephesine iletti. Ziyech için bonservis bedeli ödenmeyecek ancak 1.5 milyon Euro imza parası verilecek. Hakim Ziyech'in ilk 11'e girmesiyle kulübeden çıkamayan Zaha ise ayrılmayı düşünüyor. Zaha'ya Suudi Arabistan pazarından ilgi söz konusu. Fildişili yıldızın temsilcileri, West Ham başta olmak üzere Premier Lig kulüpleri ile temasa geçti. G.Saray, Zaha'dan çift haneli bonservis beklentisinde.
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Ziyech kalıyor Zaha gidiyor
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