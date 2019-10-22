Muhammed Salah'ın gözlerden uzak eşi Magi Salah...

Muhammed Salah, 2017 yılında Liverpool'a transfer olduğunda, ilk röportajında 'favori İngilizce kelimesi' soruldu. Salah hafifçe gülümsedi ve "Love (Aşk)" dedi. Salah birçok şeyi seviyor ancak "asıl aşkı" hakkında çok az şey biliniyor.

Salah'ın en büyük aşkının adı Magi. Yıldız futbolculardan daha önce alışık olunduğunun aksine bir eş profili çiziyor. Medyanın ilgisinden uzak kalmaya ve "reklam olmamaya" çalışıyor.

Herhangi bir sosyal medya hesabı yok, restoranı yok, giyim markası yok. Mısır'ın Nagrig köyünden Liverpool'a giden yolculukta, hep birlikte oldular.