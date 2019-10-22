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Muhammed 'ın gözlerden uzak eşi Magi Salah...

Diğer futbolcuların eşleri gibi değil... Magazinle ya da şöhret olmayla ilgilenmiyor... Kendi markasını yaratma derdi de yok... Yoksullara yardım ediyor, ilaç yardımı yapıyor, okullar kuruyor, ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor... Liverpoollu Muhammed , gözlerden uzak eşi Magi Salah için 'hayatımı anlamlandırdığı için çok şanslıyım' diyor.

Giriş Tarihi: 22.10.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 10:23
Muhammed Salah'ın gözlerden uzak eşi Magi Salah...

Muhammed , 2017 yılında Liverpool'a transfer olduğunda, ilk röportajında 'favori İngilizce kelimesi' soruldu. Salah hafifçe gülümsedi ve "Love (Aşk)" dedi. Salah birçok şeyi seviyor ancak "asıl aşkı" hakkında çok az şey biliniyor.

Salah'ın en büyük aşkının adı Magi. Yıldız futbolculardan daha önce alışık olunduğunun aksine bir eş profili çiziyor. Medyanın ilgisinden uzak kalmaya ve "reklam olmamaya" çalışıyor.

Herhangi bir sosyal medya hesabı yok, restoranı yok, giyim markası yok. Mısır'ın Nagrig köyünden Liverpool'a giden yolculukta, hep birlikte oldular.

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Muhammed Salah'ın gözlerden uzak eşi Magi Salah...
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