Haberler Spor Haberleri Spor Magazin Haberleri Son dakika: Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki tesislerine silahlı baskın yapıldı!
Giriş Tarihi: 27.4.2021 10:08 Son Güncelleme: 27.4.2021 10:40

Son dakika: 'ın 'daki tesislerine silahlı baskın yapıldı!

DHA
Son dakika: Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki tesislerine silahlı baskın yapıldı!

Son dakika haberi: 'ın 3 yıldır süren hukuk mücadelesini kazanarak mart ayında maden firmasını tahliye ettirdiği araziye yapılan baskın ile ilgili Sarı-kırmızılı yönetim şu ana kadar bir açıklama yapmazken, edinilen bilgiye göre kulüp avukatları 18 Nisan'da yaşanan olayla ilgili zabıta, karakol ve savcılığa başvurdu.

Maden firmasının araziyi 3 yıldır depolama ve çimento yapmak için kullandığı belirtilirken buna son veren ve arazinin bir kısmını tel örgüler ile çevirten Galatasaray Yönetimi, 7 Nisan'da arazinin tanıtımını yapmış ve buraya yapılacak tesislerden bahsetmişti.

Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler futbol sahaları yapmayı planladığı arazi konusunda bilgiler vermişti. Yapılan basın toplantısında Başkan Cengiz şu ifadeleri de kullanmıştı:

Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki tesislerine baskın !..

"BUNDAN SONRA GÜVENLİK KULÜBELERİ KOYACAĞIZ"

"Eyüp Kaymakamımıza ve Eyüp Belediyesi başkanına çok teşekkür ediyorum. Bu arazide verilen maden ruhsatı sebebiyle mücadelemiz üç yıl sürdü. Mücadelenin bize verdiği stresi ve endişeyi size anlatamam. Madenci ile asla görüşmedik. Ben hiç görüşmedim. Herkes Ada'da olduğu gibi belli bir menfaat bekliyor. Beni şoke eden, ruhsatı olmayan, ruhsatsız birinin yargının dehlizlerine, boşluklarına dayanarak bu olayı bugünlere kadar sürdürmesi oldu. Bizleri çok şaşırttı. Burada güvenliği de sağlıyoruz; bundan sonra güvenlik kulübeleri koyacağız. Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağı dikeceğiz. Yoldan görünmesi için çok yüksek olacak. 15 gün içinde onu dikeriz. Buradan Galatasaray'ın şanlı bayrağı dosta düşmana dalgalanır inşallah."

"ARAZİYE KUM DÖKERE GÖZDAĞI VERİLMEK İSTENDİ"

Bu tanıtım ve açıklamaların ardından kısa bir süre sonra maden firmasına bağlı ve silahlı oldukları belirtilen bir grup, tesislere baskın gerçekleştirdi ve araziye iki kamyon dolusu kum dökerek gözdağı vermek istedi.

Galatasaray Kulübü'nün güvenlikçileri etkisiz hale getirilirken bu olayın ardından kulüp avukatları zabıta, karakol ve savcılığa başvurdu. Konu için bilgisine başvurulan Galatasaraylı yöneticiler şimdilik bir açıklama yapmadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: Dikkat! Perşembe günü başlıyor... İçişleri Bakanlığı'ndan 'tam kapanma' genelgesi! İşte detaylar
SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı 'Tam Kapanma' Genelgesi'ni yayınladı! İşte Kısıtlamadan muaf yerler ve kişiler listesi
Kabine Toplantısı kararları açıklanıyor! 3 haftalık tam kapanma olacak mı? Kabine Toplantısı sonuçları ne olacak?
Son dakika | Tam kapanma ne zaman başlıyor? Kabine toplantısı kararlarında önemli detaylar
Son dakika: Seyahat kısıtlamasında ceza yememek için ne yapılmalı? İşte detaylar...
Son dakika: Fatih Terim bir kez daha değişikliğe gidiyor! Galatasaray’da yeni forvet ikilisi ortaya çıktı…
Altın fiyatları için çifte destek oldu! Bu kararla yön bulacak: Altın düşecek mi yükselecek mi?
Son dakika: Fatih Terim'den sürpriz Henry Onyekuru kararı! Fenerbahçe maçlarının yıldızıydı yollar ayrılıyor
Burak Yılmaz Beckham'ı büyüledi! Amerika'dan 3 takım istiyor
Son dakika haberi: Demirtaş ve birçok HDP'linin 6-8 ekim yargılaması başladı! Mahkemede provokasyon
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki tesislerine silahlı baskın yapıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA