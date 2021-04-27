Son dakika: Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki tesislerine silahlı baskın yapıldı!

Maden firmasının araziyi 3 yıldır depolama ve çimento yapmak için kullandığı belirtilirken buna son veren ve arazinin bir kısmını tel örgüler ile çevirten Galatasaray Yönetimi, 7 Nisan'da arazinin tanıtımını yapmış ve buraya yapılacak tesislerden bahsetmişti.

Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler futbol sahaları yapmayı planladığı arazi konusunda bilgiler vermişti. Yapılan basın toplantısında Başkan Cengiz şu ifadeleri de kullanmıştı:

Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki tesislerine baskın !..