Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri 141 günlük hasret bitiyor
Giriş Tarihi: 24.9.2025

Oulai’nin cezası sona erdi, Tekke görev verirse Trabzonspor taraftarı yeni transferini Karagümrük maçında izleyebilecek

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor'un 20 Ağustos'ta Bastia'dan 5.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Christ Inao Oulai, gelmeden önce gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı 4 maçlık cezayı tamamladı. 19 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Fatih Tekke'nin görev vermesi halinde Fatih Karagümrük maçıyla birlikte 141 gün sonra yeşil sahalara dönecek. Orta sahada yaşadığı problemlerle çözüm arayan teknik direktör Fatih Tekke, özellikle merkezde topa daha çok sahip olmayı hedefliyor. Fildişi Sahilli yıldızıyla kanatlara topu taşımayı planlayan genç teknik adam, genç oyuncunun dribbling gücünden istifade etmeyi amaçlıyor. Yetenekli futbolcu Antalyaspor, Samsunspor, Fenerbahçe ve Gaziantep maçlarını kaçırdı.
