4 dakika oynadı 4 maç kaçırdı

Son anda Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Kupası kadrosuna dahil edilen Onuachu, şu ana kadar sadece 4 dakika süre alabildi. Ancak golcü futbolcu, bu süredeNijerya, Kamerun'u 2-0 mağlup ederken Onuachu'nun gelişi de iyice uzadı. Nijerya'nın çeyrek finale çıkması nedeniyle Trabzon'a dönme süreci de belirsiz duruma gelirken pazar günü oynanacak Beşiktaş maçını kaçırması da kesinleşti.DOKUZ eksikle çıkacağı Kasımpaşa karşılaşmasında bordo-mavililerde tek hedef galibiyet. Benkovic ve Hüseyin'in sakatlıkları, Denswil'in de hazır olmaması nedeniyle Abdullah Avcı'nın stoper olarak elinde Baniya ve Fernandez kaldı. Bu ikiliyi kullanmayı planlayan Avcı, Mendy'yi de alternatif olarak düşünüyor.SON iki lig maçında yenilen Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı öncesi olağanüstü hal ilan edildi. Yoğun maç programında geçtiğimiz haftayı izin yapmadan geçiren takımına Kasımpaşa maçı öncesinde 1 gün izin veren Abdullah Avcı, ekibine de nefes aldırdı. Oyuncuların da bu izinle morallerinin daha iyi hale geldiği öğrenildi