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Giriş Tarihi: 29.1.2024

4 dakika oynadı 4 maç kaçırdı

YUNUS EMRE SEL
4 dakika oynadı 4 maç kaçırdı

Nijerya Milli Takımı çeyrek final biletini alınca Onuachu’nun gelişi gecikti. Golcü oyuncu, pazar günü Beşiktaş maçında da yok

Son anda Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Kupası kadrosuna dahil edilen Onuachu, şu ana kadar sadece 4 dakika süre alabildi. Ancak golcü futbolcu, bu sürede Trabzonspor'da 4 müsabaka kaçırdı ve en az bir maç daha olmayacak. Nijerya, Kamerun'u 2-0 mağlup ederken Onuachu'nun gelişi de iyice uzadı. Nijerya'nın çeyrek finale çıkması nedeniyle Trabzon'a dönme süreci de belirsiz duruma gelirken pazar günü oynanacak Beşiktaş maçını kaçırması da kesinleşti. Milli takımında toplamda sadece 4 dakika süre alabilen Onuachu'nun yokluğu, Trabzonspor adına büyük bir hücum kaybı oldu.

HEDEF YARA SARMAK
DOKUZ eksikle çıkacağı Kasımpaşa karşılaşmasında bordo-mavililerde tek hedef galibiyet. Benkovic ve Hüseyin'in sakatlıkları, Denswil'in de hazır olmaması nedeniyle Abdullah Avcı'nın stoper olarak elinde Baniya ve Fernandez kaldı. Bu ikiliyi kullanmayı planlayan Avcı, Mendy'yi de alternatif olarak düşünüyor.

BİR GÜNLÜK İZİN İYİ GELDİ
SON iki lig maçında yenilen Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı öncesi olağanüstü hal ilan edildi. Yoğun maç programında geçtiğimiz haftayı izin yapmadan geçiren takımına Kasımpaşa maçı öncesinde 1 gün izin veren Abdullah Avcı, ekibine de nefes aldırdı. Oyuncuların da bu izinle morallerinin daha iyi hale geldiği öğrenildi

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